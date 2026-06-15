Valentijn Driessen faz elogios: "Ele está em busca da fama mundial"

Após a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, Valentijn Driessen se mostra extremamente otimista em relação ao meio-campista do PSV, Ismael Saibari. O jornalista do De Telegraaf afirma que o marroquino está se destacando no cenário internacional.

“Ismael Saibari deixou para trás o caso da toalha e está em busca da fama mundial”, titula Driessen em uma coluna inteira sobre o meio-campista do PSV. O polêmico jornalista acredita que a diretoria do clube de Eindhoven assistiu com satisfação ao jogo Brasil x Marrocos (1 a 1).

Segundo Driessen, Saibari foi o melhor em campo. “Suas estatísticas, incluindo uma precisão de passe de 92% nessas duas posições ofensivas, em um jogo de alto nível na Copa do Mundo, são muito especiais. Certamente para um estreante no palco mais importante.”

“Com seu gol e seu desempenho, o jogador do PSV justificou o interesse do Bayern de Munique e uma taxa de transferência de mais de 50 milhões de euros”, escreve Driessen, que espera que o negócio seja fechado ainda durante a Copa do Mundo.

Driessen acredita que Saibari, que ganhou má fama por causa do incidente da toalha durante a final da Copa Africana das Nações, limpou sua imagem mundial. “Com o status que tem agora, Saibari não se prestará mais a algo assim.”

“A partir de agora, ele será conhecido como o autor do magnífico primeiro gol do Marrocos contra o Brasil. Só que Saibari não se contentará com isso. Ele busca uma consagração mundial e fama internacional para si mesmo e para o Marrocos”, conclui Driessen.

O Marrocos ainda disputará mais duas partidas na fase de grupos desta Copa do Mundo, contra a Escócia e o Haiti, respectivamente.