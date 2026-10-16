Valentijn Driessen está impressionado com Clarence Seedorf. O treinador de 50 anos foi apresentado nesta semana pelo Corinthians e falou português fluentemente.

Após uma sequência desastrosa, o Corinthians caiu para a 16ª posição na Série A do Brasil. Isso levou à demissão do técnico Fernando Diniz, e Seedorf foi contratado para substituí-lo.

"A apresentação dele foi ótima", começa Driessen no podcast Kick-off , do De Telegraaf. "Sério mesmo. Português fluente. Deu para ver que tinha chegado alguém de peso."

"Se ele tiver um desempenho tão bom quanto o da apresentação naquela coletiva, o Corinthians vai vencer todos os jogos. Ele foi realmente ótimo. É claro que sabe falar muito bem, mas a forma como se expressou... E ainda naquele idioma. Ali havia alguém de peso."

"Foi impressionante, realmente impressionante. Se estamos falando de comunicação, não precisam se preocupar com isso no Corinthians. Acho que ele fala italiano, espanhol, português, inglês, holandês..."

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Na quinta-feira, foi anunciado que Seedorf deixará imediatamente o Conselho de Supervisão da KNVB por causa de seu novo trabalho no Corinthians. Driessen considera a decisão acertada.

"Essa situação é simplesmente indesejável para a KNVB. Não se deve impor isso a ele, nem ao Corinthians, nem a Depay. E também não se deve impor isso à KNVB. Por isso, foi uma decisão muito fácil", conclui Driessen.