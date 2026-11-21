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Luciano Valente faz um alerta no Feyenoord. O time de Roterdã perdeu por 2 a 3 para o Excelsior no sábado e já está há seis jogos seguidos sem vencer.

"Estamos dando presentes. Eu, no primeiro gol, e depois houve o lance do pênalti. Nós mesmos causamos isso, e simplesmente não é bom o suficiente", lamentou Valente após a partida, diante das câmeras da ESPN.

"No primeiro gol, começamos a construir a jogada desde a defesa. Recebi a bola no meio-campo, não tinha opções de passe e acabei perdendo a bola por descuido", reconheceu o meio-campista do Feyenoord, em tom de autocrítica.

Valente lamentou a pouca produção ofensiva do Feyenoord. "No segundo tempo, pressionamos, mas muitas vezes já é tarde demais. Foi muito pouco. É preocupante, e isso não pode acontecer conosco."

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A falta de poder ofensivo já é um problema há algum tempo, ressaltou Valente. "Já falamos isso há algum tempo, então começa a irritar também. Precisamos analisar isso muito bem."

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O domínio do início da temporada desapareceu, lamentou o meio-campista. "Isso pode ter a ver com muitas coisas, mas, quando você sai atrás no placar, também mexe com sua confiança. É difícil."

O Feyenoord está agora quatro pontos atrás do líder PSV. O time de Eindhoven, por sua vez, teve uma ótima noite na Eredivisie e venceu o NEC por 4 a 1.

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Foi, portanto, um começo ruim para o Feyenoord em uma semana dificílima. Na terça-feira, o FC Porto visita a equipe pela Champions League e, no próximo domingo, haverá o clássico contra o Ajax.