Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, revelou as palavras que lhe dirigiu a lenda argentina Lionel Messi após a final do Mundial de 2026, que viu a Roja sagrar-se campeã diante da Argentina.

A final teve um caráter excecional, ao reunir duas gerações diferentes de estrelas do futebol, com Messi a surgir no lado argentino, enquanto Yamal liderava a nova geração da seleção espanhola, num confronto que despertou enorme interesse por parte do público e da imprensa em todo o mundo.

Yamal disputou o encontro aos dezanove anos de idade, num momento em que Messi, de 39 anos, vivia provavelmente uma das suas últimas etapas com a seleção argentina, encontrando-se o jovem jogador frente a frente com o seu ídolo no maior palco do mundo do futebol.

Após o apito final e a conquista do Mundial pela Espanha, Yamal fez questão de se dirigir a Messi para expressar a sua admiração e o seu respeito pela lenda argentina, numa cena emotiva que atraiu os olhares dos adeptos e dos meios de comunicação.

Yamal revelou o diálogo que se deu entre ambos após o jogo, esclarecendo que Messi lhe dirigiu uma mensagem especial que ficará gravada na sua memória ao longo de toda a sua carreira futebolística.

A estrela do Barcelona afirmou, segundo noticiado pelo jornal Marca: "Disse-me para seguir o meu caminho e que o futuro pertence à nossa geração".

E acrescentou Yamal, falando sobre o valor das palavras de Messi para si: "Estas palavras valem tanto como a medalha de ouro que trago ao pescoço".

O momento ganha uma importância especial tendo em conta a relação simbólica que une Messi a Yamal, já que os nomes das duas estrelas ficaram associados numa célebre imagem que remonta a há muitos anos, na qual Messi aparecia com Yamal quando este era ainda um bebé, antes de voltarem a encontrar-se anos depois, mas desta vez no relvado e numa final do Mundial.

Enquanto Messi saiu do jogo perdendo o título, Yamal celebrava a maior conquista da sua carreira até ao momento, numa cena que parecia representar a passagem do testemunho de uma lenda que dominou o futebol mundial durante muitos anos para um jovem talento de quem se espera que lidere a nova geração.

Apesar dos sentimentos distintos das duas estrelas após o jogo, as palavras de Messi transmitiram uma clara mensagem de apoio a Yamal, que vê no capitão da Argentina a sua principal fonte de inspiração.

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