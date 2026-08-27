O armênio Edvard Spertsyan não precisou de muito tempo para se impor como um dos nomes mais importantes do elenco do Al-Ahli desde sua chegada ao clube durante a atual janela de transferências do verão, depois que suas quatro primeiras partidas se transformaram em uma sequência ininterrupta de influência direta nos resultados, iniciando cedo a busca por um lugar especial entre as estrelas da equipe.

Spertsyan disputou 4 partidas com o Al-Ahli até agora, nas quais conseguiu marcar 3 gols e dar duas assistências, elevando o total de suas participações em gols para 5, um número que reflete a rapidez de sua adaptação ao novo clube e sua capacidade de entrar diretamente no cerne do projeto ofensivo.

Spertsyan começa em velocidade de foguete

O meio-campista armênio começou sua trajetória com o Al-Ahli da melhor maneira possível, após marcar o único gol da vitória sobre o Al-Diriyah na primeira rodada da Roshn League, dando à sua equipe os três primeiros pontos na competição e enviando uma mensagem antecipada sobre seu valor ofensivo.

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Depois, Spertsyan voltou na partida seguinte contra o Abha, dando uma assistência em um dos gols do Al-Ahli durante a grande vitória por 4 a 0, antes de manter sua presença marcante na Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas contra o Al-Anwar, quando marcou um gol espetacular e deu outra assistência, contribuindo diretamente para a vitória do clube por 2 a 1 e a classificação às oitavas de final.

E em sua quarta aparição, contra o Auckland City da Nova Zelândia na estreia da Copa dos Clubes das Confederações, Spertsyan apareceu novamente no lance decisivo, após dar a assistência no único gol da vitória do Al-Ahli por meio de Saleh Abu Al-Shamat, confirmando que o jogador armênio não precisa marcar o gol ele mesmo para ser o maior responsável pela jogada.

Spertsyan partiu pelo lado esquerdo, antes de driblar a defesa do Auckland e superar a marcação, e depois enviou um passe preciso para Abu Al-Shamat, que o converteu em gol, fazendo o jogador armênio produzir mais uma assistência e dar continuidade às suas participações diretas em um início perfeito com o Al-Ahli.

Um armador com mentalidade de ponta: a carta do Al-Ahli que não para

O mais importante é que o valor de Spertsyan não se resume aos seus números em gols, pois ele começou rapidamente a se transformar em uma das soluções ofensivas mais versáteis dentro do sistema do Al-Ahli, graças à sua capacidade de criar oportunidades, dar passes decisivos e se movimentar por mais de um espaço durante a partida.

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Apesar de sua posição principal ser a de armador, Spertsyan não se prende a uma posição fixa; ele consegue atuar pelo lado direito e pelo esquerdo, e sabe criar oportunidades pela ponta e pelo meio, além de ter a ousadia de invadir a área e finalizar as jogadas, o que dá à comissão técnica múltiplas opções táticas dentro de uma mesma partida.

Essa versatilidade faz de Spertsyan um jogador difícil de marcar para os adversários, porque ele não espera a bola em uma única região, mas sim busca os espaços e se movimenta constantemente entre as linhas, ora para armar o jogo, ora para criar superioridade pelos lados, e às vezes surgindo dentro da área como se fosse um atacante a mais.

Além disso, suas cinco participações em quatro partidas revelam que seu impacto não esteve ligado a um único confronto ou a uma competição específica, mas apareceu na Roshn League, na Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas e na Copa dos Clubes das Confederações, o que confere ao seu início com o Al-Ahli um valor ainda maior.

E com apenas quatro partidas disputadas, o saldo de Spertsyan parece notável sob todos os aspectos: 3 gols, duas assistências e participação direta em praticamente todas as partidas. Se o jogador mantiver esse ritmo, poderá rapidamente deixar de ser uma nova contratação do verão para se tornar uma das principais chaves ofensivas do Al-Ahli, e talvez venha a ser, de fato, o "cavaleiro dos sonhos" da torcida do clube em uma temporada em que a equipe busca mais títulos.