Valderrama raspa a cabeça, mas é para uma propaganda: "Vocês acreditaram, hein?" VÍDEO

Carlos "El Pibe"Valderrama surpreendeu os fãs de futebol ao publicar um vídeo em que raspava a cabeça. A cena provocou inúmeras reações, já que sua característica cabeleira loira faz parte de sua imagem há décadas.





Era tudo de mentira, claro: depois de publicar o vídeo falso em que aparecia com a cabeça sendo raspada, o meio-campista colombiano compartilhou uma nova gravação para esclarecer que nunca havia cortado o cabelo e que tinha usado uma careca postiça para causar impacto. Depois, reafirmou que é inseparável de sua cabeleira loira.





No vídeo original, sua esposa, Elvira Redondo, aparecia cometendo a travessura. O ex-jogador se mostrou satisfeito com o novo visual, mas os torcedores colombianos não reagiram tão bem: ficaram surpresos com a escolha. Não havia motivo para preocupação. Valderrama revelou depois que tudo fazia parte de uma estratégia publicitária para uma marca de cerveja colombiana, confirmando que não cortaria o cabelo por nada neste mundo.





Aos 65 anos, Carlos Valderrama continua sendo uma das grandes referências do futebol colombiano. Seu talento e sua visão de jogo fizeram dele uma figura emblemática da seleção de seu país, pela qual disputou três Copas do Mundo: Itália 1990, Estados Unidos 1994 e França 1998. Por clubes, vestiu as camisas de Montpellier, Real Valladolid, Deportivo Cali e Atlético Junior.















