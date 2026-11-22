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Acompanhe com a gente, AO VIVO, a 12ª rodada da Serie A.

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Serie A, 12ª rodada

Juventus-Venezia 4-0

Gols: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' Kolo Muani (J), de pênalti

Vencer e convencer era o imperativo. Missão cumprida pela metade. A Juventus de Luciano Spalletti, que enfrentou o Venezia de Davide Nicola no jogo de domingo da 12ª rodada da Serie A, às 12h30, no Allianz Stadium, em Turim, só acordou aos 46 minutos, depois das vaias recebidas no fim do primeiro tempo e da entrada tardia de Woltemade, e marcou quatro gols contra o Venezia em 18 minutos: a Juventus chega a 21 pontos e segue cinco atrás do Como, quarto colocado, à espera do Milan. Decisivo, o alemão marcou o gol que abriu o placar e deu a assistência para o segundo, de Koopmeiners, antes de Cabal fazer o terceiro de cabeça e de Kolo Muani marcar o quarto, de pênalti. Spalletti respira, mas ainda não convence, apesar da goleada, como mostram as vaias dos torcedores aos 45 minutos.

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OS GOLS E OS PRINCIPAIS LANCES:

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77' - Na trave! Fernandez chuta, e a trave salva Vicario.

71' - QUARTO GOL DA JUVENTUS, COM KOLO MUANI! O francês converte o pênalti e faz o 4-0 em 18 minutos.

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70' - Pênalti para a Juventus! Kolo Muani é derrubado na área, e a Juventus tem um pênalti a seu favor.

65' - TERCEIRO GOL DA JUVE, CABAL! Zhegrova cruza pela esquerda, e o colombiano cabeceia para fazer o 3-0.

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59' - JUVE AMPLIA COM KOOPMEINERS! O holandês aparece bem, recebe a assistência de Woltemade e amplia a vantagem da Juve.

53' - JUVENTUS ABRE O PLACAR COM WOLTEMADE! Celik cruza pela direita para McKennie, que chuta, mas a defesa bloqueia. Na sobra, o alemão manda para o gol. Juve na frente!

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45' - Juventus leva perigo em cabeçada de McKennie, mas a bola vai para fora.

25' - Zhegrova faz bela jogada e chega à frente do goleiro, mas Stankovic defende o chute. Primeira chance da Juve.

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FICHA TÉCNICA:

Juventus-Venezia 4-0

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Gols: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' Kolo Muani (J), de pênalti

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik (Gatti, aos 68'), Bremer, Kelly, Cabal (Cambiaso, aos 74'); McKennie, Douglas Luiz (Sarr, aos 46'), Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani (Boga, aos 84'), Alajbegovic (Woltemade, aos 46'). Técnico: Spalletti

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VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (Sagrado, aos 84'), Kike Perez (Fanne, aos 84'), Sohm (Dagasso, aos 67'), Busio, Haps; Lauberbach (Yeboah, aos 67'), Adams (Rrahmani, aos 87'). Técnico: Nicola

Cartões amarelos: -

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Expulsões: -

Árbitro: Arena

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Assistências: Woltemade (J), Zhegrova (J)