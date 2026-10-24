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Al Shabab v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vaiaram contra ele: torcida do Al-Taawoun inicia sua revolta contra Hamdallah

A. Hamdallah
Al-Riyadh x Al-Taawoun
Al-Riyadh
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
Marrocos
Arábia Saudita

Nova crise para o atacante marroquino

A torcida do Al-Taawoun iniciou sua revolta contra o marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante da equipe, durante o confronto com o Al-Riyadh pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Taawoun visitou o Al-Riyadh, neste sábado, na capital saudita, no encerramento das partidas da décima primeira rodada da Liga Roshn.

O jornalista saudita Nawaf Al-Oqail revelou um episódio curioso, ocorrido aos 65 minutos de jogo, quando a equipe do Al-Riyadh vencia o Al-Taawoun por 1 a 0, tendo Hamdallah como o segundo protagonista.

Já o primeiro protagonista foi a torcida do Al-Taawoun, que gritou exigindo que o sérvio Vuk Rašović, técnico da equipe, tirasse o jogador marroquino de campo, em razão de seu baixo rendimento.

Isso aconteceu apesar de Hamdallah ter conseguido marcar um gol para o Al-Taawoun no primeiro tempo da partida, mas o árbitro o anulou após consultar a tecnologia do vídeo por impedimento.

Esta passou a ser a segunda crise enfrentada pelo atacante marroquino no "Sukari de Qassim" no período de uma única semana, depois de ter se desentendido com seu compatriota e companheiro de equipe, Achraf El Mahdioui, na partida passada contra o Al-Qadsiah.

Vale lembrar que Hamdallah disputou 9 partidas pelo Al-Taawoun desde o início da temporada atual, nas quais conseguiu marcar 4 gols, além de ter dado uma única assistência.

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