Na vitória dos Leões por 4 a 0 sobre o Konyaspor , o jogador que defendeu a seleção 80 vezes se exaltou com um cinegrafista após o fim da partida. "Vai se foder com essa câmera", rosnou Sane em inglês, em direção a ele, em uma fala claramente audível na transmissão ao vivo.

Não está claro por que o jogador de 30 anos teve esse destempero verbal. Após o apito final, o cinegrafista havia se aproximado de Sane para filmá-lo nos momentos seguintes à vitória. Enquanto seus companheiros comemoravam juntos os três pontos no círculo central, o alemão ficou um pouco afastado e parecia mais irritado do que eufórico.

Contra o Konyaspor , Sane novamente começou no banco. O técnico do Gala, Okan Buruk, só o colocou em campo aos 61 minutos, no lugar de Yunus Akgün, autor do gol que havia ampliado a vantagem para 2 a 0.

O astro Victor Osimhen havia aberto o placar para os Leões aos 12 minutos. Após o gol de Akgün (28), Alexey Batrakov (49) e o ex-astro do Milan Rafael Leao, que converteu um pênalti (55), também marcaram no segundo tempo.

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Como está sendo a temporada de Leroy Sane até agora?

Com a vitória, o Galatasaray manteve a liderança da Süper Lig à frente do Amed SFK. A vantagem é atualmente de cinco pontos, mas a equipe de Istambul disputou uma partida a mais que o rival direto.

Para Sane, a temporada segue bastante decepcionante. Embora tenha disputado 13 partidas oficiais em todas as competições, na maioria das vezes ele entra em campo vindo do banco. Além disso, ainda não participou de nenhum gol.