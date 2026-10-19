O futuro do marroquino Achraf Bencharki no Al Ahly do Egito está cercado de incertezas, diante do fim de seu contrato com o clube após a atual temporada.

Até o momento, o Al Ahly e Bencharki não chegaram a um acordo sobre a renovação, em meio a informações sobre o desejo do Pyramids de contratar o jogador após a atual temporada em uma transferência gratuita.

Por sua vez, o jornalista Seif Zaher afirmou: "O Al Ahly vai abrir o processo de renovação do contrato de Achraf Bencharki após resolver a questão de Mohamed Hany, a fim de verificar a posição do jogador marroquino e a possibilidade de sua permanência no time no próximo período".

Ele esclareceu que o teto salarial estabelecido pelo Al Ahly para jogadores estrangeiros varia entre 900 mil dólares e 1 milhão e 100 mil dólares por ano, sendo esse o limite máximo que o clube impõe nesse quesito, destacando que Bencharki recebe uma remuneração que ultrapassa esse valor.

Zaher acrescentou, em declarações televisivas, que o desfecho das negociações para a renovação do contrato do jogador marroquino ainda não está claro, diante da diferença entre seu salário atual e o teto financeiro que o Al Ahly estabelece para os jogadores estrangeiros.

Ele concluiu enfatizando que Achraf Bencharki vive uma de suas melhores fases no Al Ahly, diante das atuações que vem apresentando com o time.

Vale lembrar que o jornalista Karim Hassan Shehata havia revelado o desejo do Pyramids de contratar o marroquino Achraf Bencharki após o fim da atual temporada.

E disse: "Soube por uma fonte confiável no Pyramids que o clube deseja contratar Achraf Bencharki a partir da próxima temporada em uma transferência gratuita".