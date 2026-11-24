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Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, chegou alguns segundos atrasado à reunião dos jogadores do time catalão antes do início do treino, quando o técnico Hansi Flick já havia começado a passar instruções ao elenco. O atraso chamou a atenção do treinador alemão e dos companheiros de equipe na preparação para o duelo contra o Sabah, nesta quarta-feira, pela Champions League.

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Os jogadores do Barcelona se alinharam para ouvir as instruções de Flick antes de o defensor francês se juntar ao grupo com atraso. O treinador pareceu insatisfeito com a chegada naquele momento, enquanto vários companheiros acompanharam a cena com evidente curiosidade, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

A partida entre Barcelona e Sabah será disputada na noite desta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O time catalão busca manter os bons resultados e se aproximar da classificação direta às oitavas de final.

O Barcelona ocupa a quinta colocação na tabela da fase de liga, com 9 pontos, após 3 vitórias e uma derrota, enquanto o Sabah aparece em 31º lugar, com 3 pontos, depois de vencer uma partida e perder 3.

O time catalão começou sua campanha na Champions com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Holanda, antes de vencer o Galatasaray, da Turquia, fora de casa por 4 a 1. Depois, sofreu a primeira derrota, por 4 a 2, diante do Paris Saint-Germain, mas se recuperou ao bater o Aston Villa por 3 a 0 na quarta rodada, somando 9 pontos nos 4 primeiros jogos.

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O jornal acrescentou que Koundé já teve alguns problemas relacionados a atrasos, que lhe custaram a vaga entre os titulares em outros momentos, o que torna o episódio atual digno de atenção, sobretudo porque o jogador tem grande importância nos planos de Flick neste momento , diante dos desfalques que afetam a defesa do Barça.

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Apesar do episódio, a situação não se transformou em um problema no treino: Koundé participou normalmente da atividade, e Flick não demonstrou nenhum outro sinal de irritação com o defensor francês.

O episódio coincide com o retorno de Koundé da lesão no tornozelo sofrida no segundo tempo do jogo contra o Villarreal, no último domingo, que terminou com vitória do Barça por 3 a 2.

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O defensor francês tem a chance de voltar ao time titular diante do Sabah, depois de recuperar a condição física e treinar normalmente, e agora resta saber se Flick decidirá escalá-lo desde o início.