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O Paris Saint-Germain anunciou que um de seus principais jogadores sofreu uma ruptura do ligamento cruzado.

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O Paris Saint-Germain afirmou, em comunicado em seu site oficial: "Désiré Doué sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de sua equipe contra o Nice, disputada neste sábado pelo Campeonato Francês, e o jogador deverá passar por cirurgia antes do fim deste mês".

Doué é um dos principais talentos franceses que conseguiram se impor no cenário europeu nos últimos tempos, depois de deixar de ser uma promessa do Rennes para se tornar uma das peças influentes no projeto do Paris Saint-Germain, que o contratou no meio de 2024, numa negociação que refletiu a grande confiança do clube parisiense em sua qualidade técnica e em seu potencial.

Segundo dados do Opta, Doué disputou 121 partidas no Campeonato Francês ao longo da carreira, com 22 gols e 16 assistências. Na atual temporada 2026-2027, entrou em campo em 10 jogos da competição, somando 571 minutos, com dois gols e uma assistência.

Na temporada passada, o jogador havia disputado 23 partidas no campeonato, com 7 gols e 4 assistências.

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A importância de Doué não se limita ao rendimento no clube. Ele se tornou um dos nomes com que a seleção francesa conta para o futuro, graças à capacidade de atuar em mais de uma posição ofensiva, seja pelos lados ou pelo meio, além de possuir habilidade individual marcante e velocidade de movimentação com e sem a bola.

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O jogador teve atuações de destaque na temporada passada e contribuiu para as conquistas europeias do Paris Saint-Germain, especialmente os títulos da Liga dos Campeões em duas temporadas consecutivas, ganhando espaço de destaque nos planos do técnico espanhol Luis Enrique, que aposta na versatilidade de seus jogadores e na capacidade de alternar funções ofensivas durante as partidas.

Doué foi o grande nome da final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em maio de 2025, quando marcou dois gols na vitória por 5 a 0, em Munique. Ele também marcou o gol que garantiu o título do campeonato contra o Angers.

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Os últimos acontecimentos impõem um desafio extra à comissão técnica do Paris Saint-Germain, sobretudo porque a equipe já sofre com desfalques importantes no ataque, depois de perder o georgiano Khvicha Kvaratskhelia por causa de uma lesão no joelho sofrida no duelo contra o Barcelona, em outubro passado.

Diante disso, o clube parisiense deve se movimentar com força na janela de transferências de inverno, que abre em janeiro, para suprir a ausência de seus dois astros do ataque.

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Vale lembrar que Doué sofreu duas lesões musculares na temporada passada, que o afastaram dos gramados por cerca de 79 dias, mas a lesão atual é a mais grave de sua carreira.