Com muitos desfalques, o Bayern de Munique perdeu por 2 a 1 para o OSC Lille na quinta rodada da Champions League e sofreu sua primeira derrota na temporada. Veja as notas dos jogadores.
Vincent Kompany precisou improvisar sobretudo no ataque contra o Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Alphonso Davies estavam lesionados, assim como o capitão Manuel Neuer. Jamal Musiala e Luis Diaz, que acabavam de se recuperar, só entraram na reta final.
Dayot Upamecano abriu o placar para o Bayern, que entrou em campo bastante desfalcado (15'). O que seria o empate do Lille, marcado por Ayase Ueda, foi corretamente anulado após intervenção do VAR por uma falta em Joshua Kimmich (46'). Aos 62 minutos, Ueda marcou o 1 a 1 em um lance legal, antes de Aleksandar Pavlovic colocar o Bayern em desvantagem com um gol contra.
Após cinco rodadas, o Bayern ocupa a 15ª posição, com oito pontos. A distância para o oitavo lugar, que garante classificação direta às oitavas de final, agora é de dois pontos. O time ainda receberá o Slavia Praga e o Real Betis e visitará o Manchester United.
Confira aqui o relato da partida!
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Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Jonas Urbig
Depois da grande atuação no empate por 1 a 1 com o Colônia, Urbig teve uma noite infeliz em Lille. Primeiro, fez uma boa defesa em finalização de Ueda (23'); depois, não teve como evitar os dois gols sofridos. Nota: 3.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Josip Stanisic
Passou da esquerda para a direita na linha de quatro defensores. De início, mostrou mais disposição para atacar do que havia mostrado contra o Colônia, mas logo caiu de rendimento. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Dayot Upamecano
Depois de marcar três gols na Bundesliga, Upamecano também balançou a rede na Champions League: cabeceou um escanteio cobrado por Bischof para abrir o placar logo no início. O gol representou um recorde pessoal: Upamecano nunca havia marcado quatro vezes em uma temporada. Também defendeu com muita atenção no primeiro tempo, mas, após o intervalo, começou a vacilar. Teve muita sorte aos 46 minutos: com uma cabeçada mal executada para trás, Upamecano deu origem ao que seria o empate do Lille, corretamente anulado após intervenção do VAR por uma falta de Ueda em Kimmich. No gol de empate que valeu, perdeu de vista o autor do gol às suas costas. Uma atuação de altos e baixos. Nota: 3.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Min-Jae Kim
Substituiu Jonathan Tah e teve uma atuação sólida. Nota: 3,5.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Hiroki Ito
Atuou na lateral esquerda em sua sexta partida nesta temporada, a segunda como titular. A falta de ritmo de jogo do japonês ficou evidente no início. Ito, porém, melhorou ao longo da partida e fez, por exemplo, um bom corte diante de Mbappe aos 72 minutos. Nota: 3,5.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Joshua Kimmich
Empenhou-se na marcação, mas não fez a diferença com a bola nos pés. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Tom Bischof
Contra o Colônia, Bischof atuou em alguns momentos como substituto de Kane no ataque após entrar em campo. Diante do Lille, jogou em sua posição preferida, ao lado de Kimmich. Cobrou o escanteio que resultou no gol de Upamecano para fazer 1 a 0, mas, fora isso, apareceu pouco. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Lennart Karl
Era o único jogador de ataque consolidado em plena condição física e, justamente ele, teve uma atuação completamente apagada. Karl não conseguiu criar nada pela ponta direita. Antes do empate do Lille, marcou de forma displicente Nathan Ngoy, responsável pela assistência. Nota: 5,5.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Aleksandar Pavlovic
Adiantou-se uma linha e mostrou presença física na função pouco habitual de meia central. O goleiro do Lille, Berke Özer, defendeu suas duas finalizações de longe (14' e 27'), antes que Pavlovic enfim mandasse a bola para a rede, mas na meta errada. Ao tentar afastar a bola após uma finalização de Ethan Mbappe na trave, marcou contra o gol da vitória do Lille. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Nathaniel Brown
Mostrou empenho pela ponta esquerda, mas não teve impacto no jogo. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Konrad Laimer
O versátil austríaco é conhecido por poder atuar em quase qualquer posição. Contra o Lille, assumiu surpreendentemente o posto de Kane como centroavante e pressionou os adversários sem parar. No início do segundo tempo, Laimer se desentendeu com Alexsandro e caiu após uma ameaça de cabeçada. Segundos depois, derrubou Ngoy de forma ostensiva e recebeu cartão amarelo. Laimer também apareceu uma vez com perigo na frente do gol, mas, livre de marcação, parou em Özer (26'). Após as três substituições aos 76 minutos, voltou à sua posição habitual na lateral direita. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: jogadores que entraram
Jamal Musiala: Depois de todas as discussões dos últimos dias, Musiala entrou em campo, como já havia acontecido contra o Colônia. Substituiu Bischof aos 76 minutos e ainda finalizou uma vez. Sem nota.
Luis Diaz: Também entrou aos 76 minutos, no lugar de Stanisic. Sem nota.
Tim Binder: Entrou no lugar de Ito. Sem nota.
Noah Codjo-Evora: Entrou no lugar de Karl aos 81 minutos. Sem nota.
Jonathan Tah: Substituiu Kim nos acréscimos. Sem nota.