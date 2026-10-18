Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traduzido por

United e o título da Premier League? A resposta surpreendente de Carrick

Leeds x Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League
England

O técnico do Manchester United levanta a bandeira do desafio

Michael Carrick, técnico do Manchester United, acredita que sua equipe "não está longe" de disputar o título da Premier League.

Há dois anos, o CEO do United, Omar Berrada, revelou o "Projeto 150" aos funcionários em Old Trafford, um plano que estabelece a conquista da Premier League em 2028, coincidindo com o 150º aniversário da fundação do clube.

Questionado sobre esse objetivo durante o verão, Berrada respondeu: "O ideal seria conseguirmos na próxima temporada e, se não acontecer, na temporada seguinte. Acredito que estamos em uma boa posição. Vimos uma evolução muito boa dentro de campo nesta temporada e vamos continuar construindo sobre essa base".

Ainda assim, o United vive seu pior início de temporada na Premier League em 40 anos, e o zagueiro Lisandro Martínez apontou que o elenco não foi reforçado de forma suficiente no verão, após a derrota para o Atlético de Madrid.

Leia também: Armou uma cilada para ele: jornalista espanhol fala sobre a expulsão: esse é o pior lado de Yamal

Alguns jogadores do United esperavam investimentos maiores de Sir Jim Ratcliffe e da família Glazer para arrancar nesta temporada, mas Carrick acredita que o Manchester United não está tão distante de entrar na briga (pelo título) "como afirmam os críticos".

Quando lhe perguntaram se considera a meta de ganhar o título em 2028 uma ambição realista diante do atual momento do clube, Carrick disse: "A perspectiva das coisas é importante e o futebol pode mudar. Acho que, quando chegamos em janeiro, estávamos muito longe do terceiro lugar e terminamos em terceiro", de acordo com o site Manchester Evening News.

Carrick afirmou que o foco deve estar no que é possível alcançar, em vez de se concentrar nos problemas, destacando que vencer a Premier League é um objetivo enorme que a equipe persegue e pelo qual deve continuar lutando.

Ele explicou que a equipe venceu uma partida na Liga dos Campeões e perdeu outra, e que segue na disputa no cenário doméstico para chegar às primeiras posições, considerando que os resultados fizeram todos olharem apenas para o lado negativo, embora o time não esteja longe de mudar o rumo.

Sobre o "Projeto 150", discutido por Berrada e Jason Wilcox (diretor esportivo) no momento de sua contratação, afirmou que o objetivo dentro do clube é vencer sempre, sem um prazo determinado, e que a meta é conquistá-lo o mais rápido possível.

Acrescentou que a equipe ainda está construindo seus passos para voltar a um nível que não alcança há muito tempo, e que chegar ao topo pode exigir caminhos diferentes, ressaltando que o time administra essa jornada e trabalha para superá-la.

Leia também: "Da estirpe dos grandes": Bouaddi confirma a impressão de Maresca e dá um novo passo rumo a um papel maior no City

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google