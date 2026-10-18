United e o título da Premier League? A resposta surpreendente de Carrick

Michael Carrick, técnico do Manchester United, acredita que sua equipe "não está longe" de disputar o título da Premier League.

Há dois anos, o CEO do United, Omar Berrada, revelou o "Projeto 150" aos funcionários em Old Trafford, um plano que estabelece a conquista da Premier League em 2028, coincidindo com o 150º aniversário da fundação do clube.

Questionado sobre esse objetivo durante o verão, Berrada respondeu: "O ideal seria conseguirmos na próxima temporada e, se não acontecer, na temporada seguinte. Acredito que estamos em uma boa posição. Vimos uma evolução muito boa dentro de campo nesta temporada e vamos continuar construindo sobre essa base".

Ainda assim, o United vive seu pior início de temporada na Premier League em 40 anos, e o zagueiro Lisandro Martínez apontou que o elenco não foi reforçado de forma suficiente no verão, após a derrota para o Atlético de Madrid.

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Alguns jogadores do United esperavam investimentos maiores de Sir Jim Ratcliffe e da família Glazer para arrancar nesta temporada, mas Carrick acredita que o Manchester United não está tão distante de entrar na briga (pelo título) "como afirmam os críticos".

Quando lhe perguntaram se considera a meta de ganhar o título em 2028 uma ambição realista diante do atual momento do clube, Carrick disse: "A perspectiva das coisas é importante e o futebol pode mudar. Acho que, quando chegamos em janeiro, estávamos muito longe do terceiro lugar e terminamos em terceiro", de acordo com o site Manchester Evening News.

Carrick afirmou que o foco deve estar no que é possível alcançar, em vez de se concentrar nos problemas, destacando que vencer a Premier League é um objetivo enorme que a equipe persegue e pelo qual deve continuar lutando.

Ele explicou que a equipe venceu uma partida na Liga dos Campeões e perdeu outra, e que segue na disputa no cenário doméstico para chegar às primeiras posições, considerando que os resultados fizeram todos olharem apenas para o lado negativo, embora o time não esteja longe de mudar o rumo.

Sobre o "Projeto 150", discutido por Berrada e Jason Wilcox (diretor esportivo) no momento de sua contratação, afirmou que o objetivo dentro do clube é vencer sempre, sem um prazo determinado, e que a meta é conquistá-lo o mais rápido possível.

Acrescentou que a equipe ainda está construindo seus passos para voltar a um nível que não alcança há muito tempo, e que chegar ao topo pode exigir caminhos diferentes, ressaltando que o time administra essa jornada e trabalha para superá-la.