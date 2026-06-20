Uma vitória sem brilho!… O Brasil domina o Haiti e o elimina da Copa do Mundo

O Brasil garantiu sua classificação para as oitavas de final e liderou o Grupo 3 com uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o Haiti, em partida em que se destacaram Matheus Cunha, com dois gols, e Vinícius Júnior, com um, tornando o Haiti a primeira seleção a ser oficialmente eliminada da Copa do Mundo de 2026.
O técnico Carlo Ancelotti fez alterações na escalação após o decepcionante empate em 1 a 1 contra o Marrocos, escalando Danilo como lateral-direito e preferindo Cunha a Igor Thiago no ataque, enquanto a seleção do Haiti reforçou sua defesa com Kevin Duvernet e escolheu José Casimir no ataque para apostar nos contra-ataques.
A “Seleção” teve dificuldades para encontrar seu ritmo diante de uma seleção bem organizada defensivamente, tendo um gol de Raphinha anulado por impedimento aos 12 minutos, após um passe magnífico de Bruno Guimarães, antes que o jogador do Barcelona desperdiçasse uma chance clara com um chute preciso que passou ao lado do gol aos (22).
Mas a terceira chance foi decisiva: Cunha abriu o placar depois que o goleiro Johnny Placid defendeu um chute de Vinícius Júnior, e Hans Delcroix desviou a bola para o atacante, que mandou para o fundo da rede (1 a 0), aos 23 minutos.
Apesar da vantagem, o Brasil recuou temporariamente, mas o Haiti não conseguiu aproveitar o período de domínio, e Cunha voltou a marcar, ampliando o placar após um passe magnífico de Vinícius Júnior (2 a 0), aos (36) minutos, antes que o astro brasileiro fechasse o primeiro tempo com um terceiro gol, marcado com um chute rasteiro preciso após um passe em profundidade de Lucas Paquetá (3 a 0, aos 45+3).
No segundo tempo, o Brasil adotou um estilo mais cauteloso com a vantagem confortável, o que deu ao Haiti a chance de pressionar; os “Grenadiers” quase diminuíram a diferença em um escanteio cobrado por Ricardo Adé, mas Alisson Becker fez uma defesa brilhante (63º), antes que um chute de Duvern passe rente à trave esquerda segundos depois (65º).
A seleção brasileira respondeu com um chute forte de Gabriel Martinelli que acertou a trave (68º), e um gol de Endrick foi anulado por impedimento (78º), encerrando a partida com uma vitória merecida do Brasil.
Com esse resultado, o Brasil chegou a 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo C, enquanto o Haiti foi eliminado do torneio após sua segunda derrota consecutiva, tornando-se a primeira seleção a ser oficialmente eliminada da Copa do Mundo.
Vale lembrar que o Marrocos ocupa o segundo lugar, também com 4 pontos, após sua difícil vitória por 1 a 0 sobre a Escócia na outra partida do grupo, enquanto o Brasil se prepara para enfrentar a Escócia na última rodada para decidir a liderança.