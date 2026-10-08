O astro espanhol David Silva foi manchete na última quarta-feira, depois que todos os veículos de imprensa noticiaram que sua transferência para o clube Supreme Sha Tin, de Hong Kong, havia sido concluída, e o clube anunciou sua chegada com enorme entusiasmo.

O Supreme Sha Tin havia celebrado esse negócio excepcional por meio de sua conta oficial no Instagram ontem, dizendo: "Nossos fundadores acertaram em cheio com esse negócio!", anunciando benefícios especiais para os torcedores, que incluem bastidores e sessões de treino exclusivas para acompanhar o astro campeão da Copa do Mundo de 2010.

Mas em declarações divulgadas pelo jornal "Mundo Deportivo", o jogador de 40 anos, que anunciou sua aposentadoria há mais de três anos, esclareceu a verdade sobre o caso.

Silva disse: "Estou surpreso, no fim das contas não passa de uma única partida. Eles me comunicaram como se eu tivesse assinado um contrato para uma temporada inteira, e me deram a oportunidade de jogar apenas à tarde. Eu não estive aqui mais do que uma tarde".

E acrescentou: "É uma partida do campeonato, mas continua sendo apenas uma partida. Quando me propuseram isso, pareceu interessante porque é em Hong Kong, uma cidade que amo muito. Tenho um amigo lá e já a visitei várias vezes. Está tudo bem em participar de uma única partida e tentar fazer uma boa apresentação".

E prosseguiu: "Algumas pessoas demonstraram preocupação com o lado financeiro para mim, mas, no fim das contas, eu rio, porque as pessoas se apressam em tirar conclusões à menor provocação. Mas não é esse o caso aqui; graças ao meu pai e ao meu assessor, com quem invisto bem há anos, alcancei um grande sucesso".