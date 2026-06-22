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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma única mudança... Álvarez fica no banco e Messi lidera a escalação da Argentina contra a Áustria

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
L. Messi
J. Alvarez
Argentina
Áustria
EUA

Página inicial

Julián Álvarez fica no banco de reservas da seleção argentina pela segunda partida consecutiva na Copa do Mundo de 2026, enquanto Lionel Messi lidera os “dançarinos do tango” na partida desta segunda-feira contra a Áustria.

A seleção argentina enfrenta a Áustria no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

A Argentina conquistou a vitória na primeira partida contra a Argélia, graças a um hat-trick de Messi, enquanto a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1; hoje, as duas equipes disputam a liderança do grupo.

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, fez uma única alteração na escalação que enfrentou a Argélia, escalando o lateral-direito Nahuel Molina no lugar de Gonzalo Montiel, que se lesionou contra a Argélia.

A escalação completa ficou assim:

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Áustria crest
Áustria
AUT

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Molina, Romero, Martínez, Medina.

Meio-campo: Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, De Paul.

Ataque: Messi, Lautaro Martínez.

Por outro lado, a escalação da Áustria foi a seguinte:

Goleiro: Schlager.

Defesa: Laimer, Danso, Alaba, Busch.

Meio-campo: Seewald, Schlager, Wanner.

Linha de ataque: Sabitzer, Schmid, Gregoritsch.

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