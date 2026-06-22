Uma única mudança... Álvarez fica no banco e Messi lidera a escalação da Argentina contra a Áustria

Julián Álvarez fica no banco de reservas da seleção argentina pela segunda partida consecutiva na Copa do Mundo de 2026, enquanto Lionel Messi lidera os “dançarinos do tango” na partida desta segunda-feira contra a Áustria.

A seleção argentina enfrenta a Áustria no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

A Argentina conquistou a vitória na primeira partida contra a Argélia, graças a um hat-trick de Messi, enquanto a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1; hoje, as duas equipes disputam a liderança do grupo.

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, fez uma única alteração na escalação que enfrentou a Argélia, escalando o lateral-direito Nahuel Molina no lugar de Gonzalo Montiel, que se lesionou contra a Argélia.

A escalação completa ficou assim:

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Molina, Romero, Martínez, Medina.

Meio-campo: Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, De Paul.

Ataque: Messi, Lautaro Martínez.

Por outro lado, a escalação da Áustria foi a seguinte:

Goleiro: Schlager.

Defesa: Laimer, Danso, Alaba, Busch.

Meio-campo: Seewald, Schlager, Wanner.

Linha de ataque: Sabitzer, Schmid, Gregoritsch.