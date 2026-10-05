O veterano craque argelino Riyad Mahrez chegou à capital do Catar, Doha, nesta segunda-feira, preparando-se para se juntar ao Al-Shamal, vice-campeão da liga catariana na última temporada, em uma transferência livre.

Mahrez, de 35 anos, passará por exames médicos no hospital Aspetar antes de assinar um contrato que se estende até o fim da atual temporada.

Espera-se que Mahrez seja inscrito na lista do Al-Shamal no lugar do marroquino Mohamed Rabie Hrimat, que sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados durante o confronto com o Al-Gharafa na segunda rodada da liga catariana.

A transferência representa um forte impulso para as ambições do Al-Shamal, que busca conquistar o título da liga catariana pela primeira vez em sua história, além de reforçar sua participação na edição atual da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Mahrez possui um currículo repleto de conquistas nos gramados europeus, tendo iniciado sua carreira profissional no Quimper em 2009, depois se transferindo para o Le Havre, antes de roubar os holofotes no Leicester City, que levou ao título do Campeonato Inglês em 2016.

O craque argelino passou cinco temporadas no Manchester City, nas quais conquistou o Campeonato Inglês quatro vezes e a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na história do clube em 2023, disputando 236 partidas com a camisa do time, nas quais marcou 78 gols e deu 59 assistências.

Mahrez transferiu-se para o Al-Ahli saudita no verão de 2023 por cerca de 40 milhões de dólares, disputando pelo time 122 partidas, nas quais marcou 37 gols e deu 50 assistências, além de contribuir para sua conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

No cenário internacional, Mahrez marcou 40 gols pela seleção da Argélia em 199 partidas, conquistou a Copa Africana de Nações em 2019 no Egito e também participou das edições de 2014 e 2026 da Copa do Mundo.