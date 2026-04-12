Uma tragédia abala o futebol inglês... A morte leva um torcedor no meio das arquibancadas

Os estádios ingleses testemunharam, ontem, sábado, um acontecimento trágico após a morte de um torcedor enquanto ele se encontrava nas arquibancadas.

O clube inglês Blackpool anunciou a morte de um de seus torcedores após ele ter sofrido uma emergência médica durante a partida de ontem, quando o segundo tempo do confronto contra o Peterborough United foi interrompido após gritos da torcida no estádio "Bloomfield Road" pedindo ajuda.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, a equipe médica correu para o lado norte da arquibancada oeste para prestar atendimento de emergência ao torcedor “Graham Sharman”, mas ele faleceu no local do incidente, apesar de ter recebido socorro imediato.

O Blackpool FC divulgou um comunicado oficial, no qual se lê: “É com profunda tristeza e pesar que o Blackpool FC anuncia o falecimento do torcedor Graham Sharman, que sofreu uma emergência médica durante o segundo tempo da partida de sábado em Bloomfield Road. Apesar dos esforços incansáveis da equipe médica, Graham infelizmente faleceu. O clube entrou em contato com a família e permanecerá em contato próximo para oferecer todo o apoio necessário. Além disso, expressamos nossas sinceras condolências e solidariedade à família de Graham e a todos os seus entes queridos neste momento... Descanse em paz, Graham.”

Após a partida, os dois treinadores expressaram seus sentimentos em relação ao ocorrido. Ian Ewart, técnico do Blackpool, prestou suas condolências à família do torcedor, dizendo: “Há coisas mais importantes do que o futebol. Meus pensamentos e orações estão com o homem que veio assistir ao jogo e acabou sofrendo um ataque cardíaco. Para mim, há coisas mais importantes do que o futebol, e é importante colocarmos as coisas em perspectiva.”

Por sua vez, Luke Williams, técnico do Peterborough, declarou: “Aconteceu algo muito perturbador nas arquibancadas. Estamos pensando nas famílias; é algo extremamente triste.”

No plano esportivo, o Blackpool manteve a diferença de quatro pontos da zona de rebaixamento na Terceira Divisão após vencer o Peterborough por 3 a 1, com dois gols de Dale Taylor e um de Tom Bloxham, garantindo mais uma vitória vital para os “Seasiders”.



Leia também: Tragédia nas arquibancadas... Morte de torcedor após ataque cardíaco