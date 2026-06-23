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Uma surpresa para seus críticos... Os números dão razão a Cristiano em relação a Messi e Mbappé desde a Copa do Mundo do Catar

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
Portugal
Uzbequistão
EUA
Argentina
França

Brilho diante do Uzbequistão

Uma nova estatística revelou um número impressionante do português Cristiano Ronaldo com a seleção de seu país, com o qual ele superou o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.

Ronaldo marcou dois gols no primeiro tempo da partida entre Portugal e o Uzbequistão, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo foi alvo de críticas severas nos últimos dias, especialmente após o empate da Portugal com a República Democrática do Congo por 1 a 1, quando não conseguiu marcar nenhum gol.

  No entanto, a conta “Mr. Sheep”, especializada em estatísticas no site “X”, confirmou que Ronaldo supera seu rival Lionel Messi, bem como Kylian Mbappé, em nível de seleções nos últimos quatro anos.

A conta afirmou: “Gols pela seleção desde o fim da Copa do Mundo do Catar 2022... Cristiano: 30 em 35 partidas (média de 0,86 gol por partida)”.

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E continuou: “Messi: 24 em 29 partidas (0,83); Mbappé: 24 em 34 partidas (0,71)”.


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