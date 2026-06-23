Uma surpresa para seus críticos... Os números dão razão a Cristiano em relação a Messi e Mbappé desde a Copa do Mundo do Catar

Uma nova estatística revelou um número impressionante do português Cristiano Ronaldo com a seleção de seu país, com o qual ele superou o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.

Ronaldo marcou dois gols no primeiro tempo da partida entre Portugal e o Uzbequistão, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo foi alvo de críticas severas nos últimos dias, especialmente após o empate da Portugal com a República Democrática do Congo por 1 a 1, quando não conseguiu marcar nenhum gol.

No entanto, a conta “Mr. Sheep”, especializada em estatísticas no site “X”, confirmou que Ronaldo supera seu rival Lionel Messi, bem como Kylian Mbappé, em nível de seleções nos últimos quatro anos.

A conta afirmou: “Gols pela seleção desde o fim da Copa do Mundo do Catar 2022... Cristiano: 30 em 35 partidas (média de 0,86 gol por partida)”.

E continuou: “Messi: 24 em 29 partidas (0,83); Mbappé: 24 em 34 partidas (0,71)”.



