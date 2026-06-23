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Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

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Uma surpresa bombástica... Mané obrigou Thiago a substituir Koulibaly contra a Noruega!

Noruega x Senegal
Noruega
Senegal
Copa do Mundo
S. Mane
K. Koulibaly
I. Gueye
P. Thiaw
Al-Nassr
Al Hilal
Noruega
Senegal
EUA
Arábia Saudita
Marrocos

Relatório local preocupante

Uma reportagem da imprensa senegalesa revelou uma surpresa bombástica sobre os bastidores da derrota dos Leões da Teranga para a Noruega por 3 a 2, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O site senegalês “SeneNews” informou que a decisão de substituir o capitão da seleção, Kalidou Koulibaly, durante a partida não foi, inicialmente, uma decisão técnica do técnico Babi Thiaw, mas sim resultado de pressões exercidas por alguns líderes da equipe dentro de campo.

De acordo com a reportagem, o técnico senegalês não pretendia tirar Koulibaly aos 72 minutos, apesar do desempenho mediano apresentado pelo zagueiro do Al-Hilal saudita durante a partida; no entanto, a insistência de vários jogadores importantes da seleção levou a comissão técnica a realizar a substituição.

O site acrescentou que a dupla Sadio Mané e Idrissa Gana Gaye desempenhou um papel fundamental na decisão, após exigirem a substituição de Koulibaly na tentativa de reverter a situação contra a Noruega, em um dos momentos mais polêmicos do elenco dos “Leões da Teranga”.

O incidente ocorreu após uma partida difícil, marcada por inúmeros erros defensivos da seleção senegalesa, levando a equipe à sua segunda derrota consecutiva no torneio, após ter sido derrotada na primeira rodada pela França por 3 a 1.

Koulibaly era um dos nomes de destaque em que o técnico Thiaw confiava antes do início da Copa do Mundo, ao lado de Sadio Mané, Idrissa Gana Gaye e Édouard Mendy, considerados os líderes da atual geração da seleção senegalesa.

A situação da seleção do Senegal ficou extremamente complicada no Grupo 9, após sofrer duas derrotas consecutivas contra a França e a Noruega, ficando com zero ponto antes da última rodada.

Por outro lado, as seleções da França e da Noruega garantiram sua classificação para a próxima fase após somarem 6 pontos cada uma.

Apesar disso, a Senegal ainda mantém esperanças de chegar às oitavas de final entre os melhores terceiros colocados, já que a equipe precisa vencer o Iraque na última rodada e aguardar os resultados dos outros grupos.

Essas notícias aumentam ainda mais a pressão sobre a seleção senegalesa, em meio a questionamentos sobre o clima no vestiário, especialmente se for verdadeira a versão que aponta a interferência de jogadores importantes em uma das decisões técnicas mais importantes durante a partida contra a Noruega.

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