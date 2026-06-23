Uma surpresa bombástica... Mané obrigou Thiago a substituir Koulibaly contra a Noruega!

Uma reportagem da imprensa senegalesa revelou uma surpresa bombástica sobre os bastidores da derrota dos Leões da Teranga para a Noruega por 3 a 2, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O site senegalês “SeneNews” informou que a decisão de substituir o capitão da seleção, Kalidou Koulibaly, durante a partida não foi, inicialmente, uma decisão técnica do técnico Babi Thiaw, mas sim resultado de pressões exercidas por alguns líderes da equipe dentro de campo.

De acordo com a reportagem, o técnico senegalês não pretendia tirar Koulibaly aos 72 minutos, apesar do desempenho mediano apresentado pelo zagueiro do Al-Hilal saudita durante a partida; no entanto, a insistência de vários jogadores importantes da seleção levou a comissão técnica a realizar a substituição.

O site acrescentou que a dupla Sadio Mané e Idrissa Gana Gaye desempenhou um papel fundamental na decisão, após exigirem a substituição de Koulibaly na tentativa de reverter a situação contra a Noruega, em um dos momentos mais polêmicos do elenco dos “Leões da Teranga”.

O incidente ocorreu após uma partida difícil, marcada por inúmeros erros defensivos da seleção senegalesa, levando a equipe à sua segunda derrota consecutiva no torneio, após ter sido derrotada na primeira rodada pela França por 3 a 1.

Koulibaly era um dos nomes de destaque em que o técnico Thiaw confiava antes do início da Copa do Mundo, ao lado de Sadio Mané, Idrissa Gana Gaye e Édouard Mendy, considerados os líderes da atual geração da seleção senegalesa.

A situação da seleção do Senegal ficou extremamente complicada no Grupo 9, após sofrer duas derrotas consecutivas contra a França e a Noruega, ficando com zero ponto antes da última rodada.

Por outro lado, as seleções da França e da Noruega garantiram sua classificação para a próxima fase após somarem 6 pontos cada uma.

Apesar disso, a Senegal ainda mantém esperanças de chegar às oitavas de final entre os melhores terceiros colocados, já que a equipe precisa vencer o Iraque na última rodada e aguardar os resultados dos outros grupos.

Essas notícias aumentam ainda mais a pressão sobre a seleção senegalesa, em meio a questionamentos sobre o clima no vestiário, especialmente se for verdadeira a versão que aponta a interferência de jogadores importantes em uma das decisões técnicas mais importantes durante a partida contra a Noruega.

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