Uma situação de emergência complica os planos da Argentina diante dos Faraós

A seleção argentina se prepara para enfrentar a seleção egípcia amanhã, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A rede TyC Sports informou que a seleção argentina enfrentou um imprevisto em sua programação, depois que a decolagem do avião que transportaria a delegação de Miami para Atlanta atrasou mais de 15 minutos devido às chuvas torrenciais e à tempestade com trovoadas.

O voo, que dura uma hora e 40 minutos segundo o horário previsto, decolou mais de 15 minutos após o horário marcado, o que afetou a programação da seleção argentina, que chegou a Atlanta mais tarde do que o planejado.

Após a aterrissagem do avião no aeroporto, os jogadores seguiram para o hotel, que fica a cerca de meia hora de distância, chegando ao local de hospedagem por volta da meia-noite, horário da Argentina.

Vale lembrar que esse atraso pode levar a comissão técnica da seleção argentina, liderada por Lionel Scaloni, a ajustar seus planos, sendo provável que o horário do treino seja alterado para dar aos jogadores mais tempo de descanso.