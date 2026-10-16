A Roma entra na partida contra o Genoa de olho em manter seu domínio histórico em casa, mas enfrenta um teste que vai além da conquista de pontos, diante dos empates nas duas últimas rodadas. Entre o desejo dos Giallorossi de retomar o caminho das vitórias e a ambição do Genoa de prolongar sua reação, os números revelam curiosidades interessantes antes do confronto da sétima rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico.

- A maldição do Olímpico: a Roma não perdeu em 39 dos últimos 40 jogos em casa contra o Genoa no Campeonato Italiano, com 33 vitórias e 6 empates. Além disso, está invicta nos últimos 23 confrontos consecutivos entre as equipes em seu estádio, enquanto a última vitória do Genoa como visitante sobre a Roma remonta a janeiro de 1990.

- Chance de alcançar uma marca ausente há anos: a Roma somou 14 pontos nas primeiras 6 rodadas, um a menos do que no mesmo período da temporada passada. E pode chegar a pelo menos 17 pontos após a sétima rodada pela primeira vez desde a temporada 2014-2015.

- O fantasma dos empates: a Roma empatou nos dois últimos jogos, contra Inter de Milão e Como, e pode registrar três empates consecutivos no campeonato pela primeira vez desde fevereiro de 2022, quando José Mourinho era o treinador.

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- A fortaleza do Olímpico: a Roma não perdeu nos últimos 15 jogos em casa pelo campeonato, com 11 vitórias e 4 empates. Sua última derrota em seu estádio remonta a novembro de 2025, diante do Napoli, segundo informou a rede de estatísticas "Opta".

- Superioridade ofensiva contra fragilidade defensiva: a Roma marcou 13 gols em jogadas de bola rolando, empatada com a Inter de Milão, enquanto o Genoa sofreu 11 gols da mesma forma, número superado apenas por Fiorentina e Venezia, com 12 gols cada.

- De Rossi entre o passado e o presente: Daniele De Rossi dirigiu a Roma em 30 partidas entre janeiro e setembro de 2024, com 13 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Antes disso, disputou 616 jogos como jogador com a camisa do clube, nos quais marcou 63 gols, ocupando o segundo lugar na lista dos atletas com mais partidas oficiais, atrás de Francesco Totti (786 jogos).

- Dybala ameaça o Genoa: Paulo Dybala é o jogador com mais minutos em campo pela Roma no campeonato nesta temporada, com um total de 496 minutos. O argentino marcou 9 gols contra o Genoa na competição e, diante desse adversário, anotou o primeiro de seus quatro hat-tricks no campeonato, com a camisa da Juventus, em 2017.

- Genoa busca quebrar o tabu: o Genoa venceu a Roma por 2 a 1 no último confronto entre as equipes, em março passado, mas não conquista duas vitórias consecutivas sobre os Giallorossi desde 2011.

- Reação após 10 partidas: o Genoa voltou a vencer em seu último compromisso, contra a Fiorentina, depois de não conseguir triunfar em 10 jogos consecutivos, com 3 empates e 7 derrotas. E pode emplacar duas vitórias seguidas pela primeira vez desde abril passado.

- Osmajic persegue uma marca histórica: Milutin Osmajic marcou 3 gols em seus primeiros 5 jogos com o Genoa no campeonato. E, desde a adoção do sistema de três pontos por vitória, na temporada 1994-1995, apenas três jogadores marcaram 4 gols ou mais em seus primeiros 6 jogos pela equipe: Krzysztof Piątek (8 gols), Diego Milito e Marco Borriello (5 gols cada).