Uma semana após conquistar o título nacional, o Celtic conquista também a 43ª Taça da Escócia da história do clube

Depois de conquistar o título do campeonato escocês no sábado, o Celtic também levou a Taça da Escócia. Na final disputada no Hampden Park, o clube de Glasgow venceu o Dunfermline Athletic por 3 a 1, com gols de Daizen Maeda, Arne Engels e Kelechi Iheanacho. Josh Cooper marcou o gol de honra.
No fim de semana passado, o Celtic conquistou o 56º título nacional da história do clube. Para isso, precisava vencer em casa o líder Heart of Midlothian na última rodada, e conseguiu: 3 a 1.
Uma semana depois, a equipe do técnico Martin O’Neill teve a chance de conquistar também a Copa da Escócia. Para isso, precisava vencer o Dunfermline, que terminou em quarto lugar na segunda divisão da Escócia nesta temporada.
Por mais notável que tenha sido a classificação do Dunfermline para a final, o Celtic era, naturalmente, visto como o grande favorito. E isso se confirmou.
Aos dezoito minutos, Maeda abriu o placar. Alistair Johnston lançou uma bola longa da defesa, que passou direto por John Tod, permitindo que Maeda ficasse cara a cara com o goleiro Aston Oxborough e mandasse a bola para o fundo da rede: 1 a 0.
Com um belo chute de longe, Engels fez 2 a 0, e Iheanacho selou a vitória no segundo tempo, marcando o 3 a 0 com uma jogada habilidosa. O 3 a 1 de Cooper, que recebeu a bola com um pouco de sorte, foi apenas um gol para as estatísticas.
Assim, o Celtic conquista pela 43ª vez a Copa da Escócia, que no ano passado foi para o Aberdeen. O Dunfermline continua com duas conquistas da copa: em 1961 e 1968.