Uma reviravolta emocionante... Casillas surpreende Mourinho

Nas últimas semanas, várias pessoas ligadas ao Real Madrid manifestaram suas reações ao retorno do técnico José Mourinho.

Todos os jogadores atuais entrevistados expressaram sua felicidade e entusiasmo em trabalhar sob o comando do técnico português, e agora um de seus ex-jogadores deu sua opinião.

Iker Casillas foi um dos jogadores de destaque durante a primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid, mas entrou em conflito com o técnico português nos últimos meses antes de deixar o Bernabéu.

No entanto, parece que Casillas já superou o assunto, de certa forma, de acordo com as declarações que deu à rede Dazn e que foram reproduzidas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

O lenda do Real Madrid disse: “Bem, isso é bom. O clube decidiu que José deve vir para o Real Madrid, e desejamos a ele toda a sorte do mundo. Vamos torcer para que ele tenha um bom desempenho, e isso será bom para o Real Madrid”.

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Casillas também havia revelado recentemente as dificuldades que enfrentou com Mourinho, durante uma entrevista com o lendário jogador brasileiro Romário.

Na ocasião, ele revelou detalhes da situação nas últimas etapas da temporada 2012-2013, quando foi afastado da equipe titular em favor de Diego López.

Ele disse sobre isso: “Foi o período mais difícil da minha carreira, porque eu era o capitão do time. Tive que conversar com ele constantemente, lidar com muitos problemas e, no fim das contas, o que começou como uma relação bonita, cheia de amor e carinho, transformou-se em uma separação total com o passar do tempo”.

O Real Madrid decidiu trazer Mourinho de volta após duas temporadas sem nenhum título importante, e está claro que as coisas precisam passar por uma mudança radical se o “Special One” quiser voltar a ter sucesso no Bernabéu.

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