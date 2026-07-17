Uma promessa empolgante... Bellingham quebra o silêncio após o fim do sonho dos ingleses

Jude Bellingham, estrela da seleção inglesa, comentou sobre o fim do sonho de conquistar a Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Argentina.

A Inglaterra esteve perto de chegar à final da Copa do Mundo, após estar à frente no placar por 1 a 0 até os 85 minutos, quando o atual campeão conseguiu marcar dois gols, conquistando uma vitória dramática por 2 a 1.

Bellingham escreveu em sua conta no Instagram: “Estava tendo muita dificuldade em encontrar as palavras certas para expressar o que estou sentindo, mas o que o motorista do nosso ônibus disse no Kansas resume tudo perfeitamente”.

Ele acrescentou: “Obrigado a todos pelo apoio excepcional que nos deram de casa, e obrigado também a todos que gastaram o dinheiro que ganharam com tanto esforço para viajar aos Estados Unidos e nos apoiar lá”.

E continuou: “Espero que o espírito de união e amor que vimos em nosso país não termine com o fim deste campeonato, pois, quando estamos unidos, podemos alcançar grandes conquistas, e com certeza faremos isso... Amo todos vocês”.

Bellingham teve um desempenho brilhante na Copa do Mundo de 2026, marcando 6 gols e dando uma assistência decisiva.