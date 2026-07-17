Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Uma promessa empolgante... Bellingham quebra o silêncio após o fim do sonho dos ingleses

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
J. Bellingham
England
Argentina

Jude Bellingham, estrela da seleção inglesa, comentou sobre o fim do sonho de conquistar a Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Argentina.

A Inglaterra esteve perto de chegar à final da Copa do Mundo, após estar à frente no placar por 1 a 0 até os 85 minutos, quando o atual campeão conseguiu marcar dois gols, conquistando uma vitória dramática por 2 a 1.

Bellingham escreveu em sua conta no Instagram: “Estava tendo muita dificuldade em encontrar as palavras certas para expressar o que estou sentindo, mas o que o motorista do nosso ônibus disse no Kansas resume tudo perfeitamente”.

Ele acrescentou: “Obrigado a todos pelo apoio excepcional que nos deram de casa, e obrigado também a todos que gastaram o dinheiro que ganharam com tanto esforço para viajar aos Estados Unidos e nos apoiar lá”.

E continuou: “Espero que o espírito de união e amor que vimos em nosso país não termine com o fim deste campeonato, pois, quando estamos unidos, podemos alcançar grandes conquistas, e com certeza faremos isso... Amo todos vocês”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Bellingham teve um desempenho brilhante na Copa do Mundo de 2026, marcando 6 gols e dando uma assistência decisiva.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google