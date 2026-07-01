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Uma participação vergonhosa... Como a arbitragem espanhola se transformou em um fantasma na Copa do Mundo?

Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo
Espanha
Áustria
EUA

A participação termina mais cedo?

Uma reportagem publicada hoje, quarta-feira, lamentou a situação da arbitragem espanhola na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

 O jornal “AS” afirmou que o papel da arbitragem espanhola na Copa do Mundo diminuiu consideravelmente, já que Alejandro Hernández Hernández, o único espanhol a atuar como árbitro principal na competição, tem uma participação limitada e pouco notável neste evento mundial.

Até o momento, sua participação no torneio se limita a apenas duas partidas, de um total de 88 que serão disputadas até o fim da fase de 32.

 Ele apitou apenas a partida entre Brasil e Haiti como árbitro principal, além de ter atuado como quarto árbitro na partida entre Haiti e Escócia. Um balanço extremamente modesto para o único árbitro espanhol nas fases finais desta competição.

A situação do árbitro espanhol chama especialmente a atenção quando comparada à de seus colegas europeus. Na verdade, ele se tornou o único árbitro do continente europeu a ter apitado apenas uma partida na Copa do Mundo.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Áustria crest
Áustria
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Isso ocorre enquanto todos os outros representantes da Federação Europeia de Futebol tiveram a oportunidade de apitar duas ou mais partidas como árbitros principais.

 Hernández não apitará nenhuma partida nas oitavas de final, já que foi totalmente excluído das designações para esta fase, o que alimenta o debate sobre a perda de influência da arbitragem espanhola no cenário internacional.

A partir de agora, o árbitro espanhol entra em uma fase de total incerteza no torneio, aguardando a definição das partidas das oitavas de final para saber se os organizadores lhe confiarão novamente a arbitragem de uma partida decisiva ou se sua trajetória na Copa do Mundo terminará prematuramente, deixando para trás mais dúvidas do que conquistas.

Esse claro recuo ocorre após a arbitragem espanhola ter sofrido fortes críticas na última temporada, que testemunhou um ataque feroz por parte do Real Madrid e do Barcelona.

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