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O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, exigiu que seus jogadores mantenham a fome implacável de vencer antes do clássico da Premier League contra o Crystal Palace, neste sábado. De Zerbi deu informações importantes sobre a condição física de James Maddison e elogiou o jovem atacante Mathys Tel após a vitória histórica na casa do Chelsea.

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Tottenham busca embalo após vitória histórica em Stamford Bridge

O Tottenham Hotspur recebe o Crystal Palace no Tottenham Hotspur Stadium em busca da terceira vitória consecutiva na Premier League. A equipe de Roberto De Zerbi chega confiante ao clássico londrino após a rara e histórica vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o rival Chelsea.

O Palace chega na 17ª posição sob o comando do novo técnico Pierre Sage, em má fase e com dificuldades para marcar gols nas últimas semanas.

Apesar do resultado recente, De Zerbi insiste que seu elenco precisa manter os pés no chão e seguir com fome de vencer.

De Zerbi cobra fome de vencer constante do elenco do Tottenham

Em entrevista coletiva antes da partida, De Zerbi ressaltou que duas vitórias são apenas um passo, não o objetivo final. “Ainda não alcançamos nosso objetivo. Queremos fazer nossa torcida feliz, não agora, mas no fim da temporada”, afirmou De Zerbi.

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“Agora temos que seguir em frente, manter o foco, aumentar o espírito de equipe e a vontade de vencer jogos em sequência... O próximo passo deste clube é vencer jogos em sequência e manter a indignação dia após dia, jogo após jogo, vitória após vitória. Uma ou duas vezes não bastam.”

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De Zerbi elogiou o grupo de líderes do vestiário, que inclui James Maddison, Pedro Porro e Micky van de Ven, por manter o nível de exigência elevado.

Maddison está disponível, e De Zerbi elogia evolução de Tel

De Zerbi confirmou que o influente meia James Maddison se recuperou o suficiente para enfrentar o Palace, apesar dos cuidados com sua carga de treinos. “James está disponível. Ele é um jogador especial para nós, especial porque tem características únicas, diferentes das de todos os outros”, observou De Zerbi.

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O técnico italiano também falou sobre a evolução de Mathys Tel após seu gol de destaque contra o Chelsea. “Estou orgulhoso e feliz, mas, acima de tudo, por ele, porque gosto de trabalhar pelos jogadores, de ajudá-los a melhorar”, explicou De Zerbi.

“Mathys está trabalhando muito. É um rapaz inteligente. Tem um potencial enorme. Acho que sua evolução está na tomada de decisão, na decisão final.”

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Tottenham terá teste exigente contra o Palace de Pierre Sage

Ao falar sobre o próximo adversário, De Zerbi demonstrou grande respeito pelo técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, e pelas dificuldades de disputar várias competições.

“Conheço Pierre Sage muito bem. Ele é um ótimo técnico... Não é fácil disputar três competições, porque eles estão jogando a Premier League, a Liga Europeia e a Carabao Cup”, observou De Zerbi.

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O Tottenham tentará aproveitar o embalo recente para conquistar mais três pontos importantes diante de sua torcida.