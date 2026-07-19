Uma onda de protestos agrava as dificuldades da França após a dolorosa eliminação

A seleção da França e seu técnico, Didier Deschamps, se despediram da Copa do Mundo de 2026 de forma dolorosa, ao perderem por 4 a 6 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

O jornal “Metro” informou que Ryan Sharqi, estrela dos Bleus, voltou a se rebelar contra o técnico Deschamps durante o confronto contra os Três Leões.

Sharqi conquistou sua primeira titularidade na Copa do Mundo sob o comando de Deschamps, mas o meio-campista do Manchester City teve um desempenho ruim antes de ser substituído no primeiro tempo por Ousmane Dembélé.

Durante o intervalo para hidratação no primeiro tempo, Deschamps foi visto dando instruções severas a Sharqi ao se aproximar da linha lateral, mas o craque do City respondeu acenando com a mão, virou as costas para o técnico da França e se afastou.

Quando questionado sobre o comportamento de Sharqi em relação a ele durante o intervalo para hidratação, Deschamps disse após a partida: “Não vou fazer acusações hoje”.

E continuou: “Os jogadores sabem disso muito bem. Não vou apontar o dedo para ninguém. No entanto, sempre digo a eles, e como Kylian Mbappé mencionou, eles precisavam de tempo para assimilar a situação, mas o erro foi meu; eu deveria ter tomado decisões diferentes desde o início da partida. Vocês podem dizer isso, e talvez as coisas tivessem corrido melhor”.

Ele acrescentou: “Todos são julgados com base em seu desempenho. É claro que alguns jogadores poderiam ter se saído melhor. Desejo boa sorte a todos eles”.

Ryan Sharqi e Deschamps já haviam tido um desentendimento na Copa do Mundo, quando pareceu que o meio-campista do City ignorou seu técnico, após entrar como reserva no final da partida em que a França venceu a Suécia nas oitavas de final.