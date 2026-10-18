Uma reportagem turca revelou a paixão do astro egípcio Mohamed Salah, ponta do Trabzonspor, por outro jogo além do futebol.

De acordo com o que publicou o site 61saat da Turquia neste domingo, Salah passa seu tempo livre praticando esse jogo quase diariamente.

O site explicou que Salah participa de partidas de xadrez por meio de uma plataforma turca ligada a uma comunidade de xadrez, e seu rating é de 1400 pontos.

Salah disse, em declarações divulgadas pelo site: "Minha obsessão pelo xadrez chegou ao ponto da loucura. Jogo quase todos os dias e gosto muito de praticar esse jogo".

Próximas partidas TRS Campeonato Turco 13:00 BJK

Salah vem apresentando grandes atuações com a camisa do Trabzonspor desde que chegou ao clube de graça, na última janela de transferências de verão, com 8 gols marcados e 4 assistências em 10 partidas, contribuindo diretamente para 12 gols, segundo a mesma reportagem.

Salah deve ser uma das principais armas do Trabzonspor no aguardado confronto contra o Besiktas, diante de seu notável rendimento ofensivo desde o início da temporada.

O Trabzonspor ocupa a quinta colocação, com 13 pontos, a dois pontos do Besiktas, o quarto, enquanto o Galatasaray lidera com 19 pontos, seguido pelo Amed Sportif (17) e pelo Fenerbahçe, terceiro, com 16 pontos.