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Uma obsessão que beira a loucura: Salah revela o segredo de seu hobby particular

Trabzonspor x Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

"... pratico quase todos os dias"

Uma reportagem turca revelou a paixão do astro egípcio Mohamed Salah, ponta do Trabzonspor, por outro jogo além do futebol.

De acordo com o que publicou o site 61saat da Turquia neste domingo, Salah passa seu tempo livre praticando esse jogo quase diariamente.

O site explicou que Salah participa de partidas de xadrez por meio de uma plataforma turca ligada a uma comunidade de xadrez, e seu rating é de 1400 pontos.

Salah disse, em declarações divulgadas pelo site: "Minha obsessão pelo xadrez chegou ao ponto da loucura. Jogo quase todos os dias e gosto muito de praticar esse jogo".

Salah vem apresentando grandes atuações com a camisa do Trabzonspor desde que chegou ao clube de graça, na última janela de transferências de verão, com 8 gols marcados e 4 assistências em 10 partidas, contribuindo diretamente para 12 gols, segundo a mesma reportagem.

Salah deve ser uma das principais armas do Trabzonspor no aguardado confronto contra o Besiktas, diante de seu notável rendimento ofensivo desde o início da temporada.

O Trabzonspor ocupa a quinta colocação, com 13 pontos, a dois pontos do Besiktas, o quarto, enquanto o Galatasaray lidera com 19 pontos, seguido pelo Amed Sportif (17) e pelo Fenerbahçe, terceiro, com 16 pontos.

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