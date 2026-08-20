A temporada 2026/27 da Premier League começa neste fim de semana e não é surpresa que torcedores de futebol do mundo todo já estejam empolgados com o que a nova campanha pode trazer. Com três dos tradicionais clubes do chamado top 6, Chelsea, Liverpool e Manchester City, todos nomeando novos treinadores com filosofias de jogo contrastantes centradas em pressão, controle e domínio, a nova temporada promete ser um deleite tático.

Coincidentemente, a última vez que a Premier League teve uma onda de nomeações empolgantes para o cargo de treinador foi exatamente há 10 anos, na temporada 2016/17, após as chegadas de Pep Guardiola ao Manchester City, Jose Mourinho ao Manchester United e Antonio Conte ao Chelsea. Esta também será a primeira temporada sem Pep Guardiola na Premier League exatamente uma década após sua nomeação no Manchester City, com o espanhol tendo vencido seis dos 10 títulos da liga que disputou, com uma taxa de sucesso de 60%. Seus seis títulos vieram em um período de sete anos, incluindo uma sequência sem precedentes de quatro títulos consecutivos da liga entre 2021 e 2024. Os clubes rivais certamente ficarão satisfeitos com sua saída, agora finalmente confirmada.

A nova campanha agora abriu a porta para que um clube do top 6 se imponha e potencialmente domine, com o Arsenal de Mikel Arteta como favorito para defender o título conquistado na temporada passada. Essa é uma avaliação lógica porque o Arsenal tem o elenco mais estável, tanto em termos de peças quanto taticamente, é o atual campeão e, mais importante, os outros clubes do top 6 também vivem um período de transição, com novos treinadores no comando. A recente vitória por 3 a 0 do Arsenal sobre o Manchester City de Maresca na Community Shield afastou quaisquer dúvidas sobre suas intenções para esta temporada, já que os Gunners mal precisaram sair da segunda marcha para despachar os vice-campeões do ano passado.

No entanto, outro clube do top 6 pode desafiar pela taça por causa do impacto da Copa do Mundo de 2026 sobre a condição física e o desgaste dos jogadores. Com Saliba e Timber já fora do início da temporada e vários atletas retornando do torneio, a profundidade do elenco do Arsenal pode ser colocada à prova. Consequentemente, Arteta pode priorizar a Liga dos Campeões da UEFA, especialmente depois de perder por pouco a final da temporada passada para o PSG em uma dolorosa disputa de pênaltis. Eles estarão otimistas de que podem dar um passo além nesta temporada em sua busca para finalmente se tornarem campeões europeus pela primeira vez em sua história.

A ausência de futebol europeu para treinadores como Xabi Alonso, no Chelsea, e Roberto De Zerbi, no rival londrino Tottenham, pode criar uma vantagem injusta para ambas as equipes, já que os dois técnicos são treinadores de perfil filosófico que buscarão aproveitar o tempo extra no campo de treinamento sem viagens europeias no meio da semana os afetando, então isso pode potencialmente acelerar seus projetos. No caso do Chelsea, a última vez que venceu o título da liga foi exatamente há 10 anos, na temporada 2016/17, na primeira temporada de Antonio Conte, com o Chelsea tendo terminado em 10º na temporada anterior sem distrações europeias, uma situação surpreendentemente semelhante àquela em que Xabi Alonso estaria entrando, com o Chelsea também tendo terminado em 10º na última temporada. Basicamente, o clube londrino já esteve nessa situação antes e a maximizou a seu favor, então não há razão para sugerir que a história não possa se repetir se as estrelas se alinharem perfeitamente para eles novamente.

Mas as mudanças de treinadores não são o único motivo pelo qual a temporada 2026/27 pode ser taticamente fascinante, já que a própria liga parece estar entrando em um novo ciclo tático. Olhando para a Premier League 2025/26, há várias tendências que se destacaram. As tendências táticas da temporada passada envolveram fortemente o futebol direto, o domínio nas bolas paradas e a pressão orientada por homem, todos como elementos centrais.

No que diz respeito ao futebol direto, a maioria dos times ficou mais confortável em contornar a primeira fase da pressão em vez de insistir em jogar através dela. Isso se manifestou em mais tiros de meta longos, mais ataques diretos, mais disputas aéreas e maior disposição para sacrificar a posse de bola em troca de território. A pressão orientada por homem se tornou tão prevalente que sair jogando curto com o goleiro trazia problemas para a equipe com a posse, então simplesmente passar por cima da pressão era uma forma de superá-la. Os times pareciam cada vez mais interessados em posse eficiente, e não em posse máxima, e a liga registrava média de cerca de 713 passes completos por partida, queda de 4,68% em relação a 2024/25 e de 8,59% em relação ao recorde de duas temporadas antes.

Como resultado, os centroavantes tradicionais voltaram a se tornar cada vez mais valiosos. Haaland seguiu como referência, mas a liga também viu boas temporadas de jogadores como Igor Thiago, Calvert-Lewin, Welbeck e outros atuando em funções mais tradicionais de atacante, e não se tratava apenas dos gols: eles também ofereciam uma saída aérea para superar a pressão quando seus goleiros recorriam ao jogo longo, prendendo os zagueiros, ocupando a área e marcando presença nas bolas paradas. Em um momento da temporada, a liga caminhava para ter a maior proporção de gols de cabeça de sua história, com 21,3% dos gols saindo em cabeceios após 11 rodadas, em comparação com 15,6% na temporada anterior.

Uma grande tendência tática foi as bolas paradas se tornarem uma arma ainda maior, à medida que os times tratavam escanteios, faltas, laterais longos e arremessos laterais em zonas profundas como fases ofensivas desenhadas, e não simplesmente como maneiras de reiniciar o jogo. Os laterais longos foram especialmente marcantes. A Opta constatou que 14 gols haviam sido marcados após laterais longos em 2024/25, o maior total já registrado, e isso ajudou a desencadear uma ênfase ainda maior nesse recurso em 2025/26. No início de 2025/26, os times da Premier League tinham média de 3,03 laterais longos na área adversária por jogo, quase o dobro da maior taxa da década anterior.

A questão, portanto, não é se essas tendências táticas sobreviverão em 2026/27, mas se a nova geração de treinadores da Premier League conseguirá encontrar formas de combatê-las. Se o futebol direto, a pressão orientada por homem e a força nas bolas paradas estiveram entre as características definidoras da temporada passada, a próxima batalha tática será sobre quem conseguirá resolver esses problemas primeiro. Com Guardiola não mais à beira do campo e Alonso, Iraola, Maresca e o restante da nova geração tentando imprimir suas filosofias na liga, 2026/27 pode ser a temporada que determinará como será, de fato, a próxima era tática da Premier League.