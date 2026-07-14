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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Uma mudança triste... Saliba segue os passos do astro marroquino na Copa do Mundo

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
W. Saliba
Marrocos
R. Saiss
França
Espanha
EUA
Marrocos

O zagueiro francês saiu mais cedo da partida contra a Espanha

William Saliba, zagueiro da seleção francesa, seguiu os passos do astro marroquino na Copa do Mundo, após sua triste substituição na partida contra a Espanha.

A seleção da Espanha enfrentou a França nesta terça-feira, no estádio de Dallas, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Aos 30 minutos de jogo, Saliba deixou o estádio de Dallas chorando, após sofrer uma lesão muscular que o impediu de continuar a partida.

De acordo com o perfil de estatísticas “Mstership”, essa foi a segunda substituição mais rápida na história das partidas das semifinais da Copa do Mundo devido a lesão.

A substituição mais rápida foi a do marroquino Romain Saïss, que se lesionou apenas 20 minutos após o início da partida contra a mesma seleção da França, nas semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

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