Uma mudança triste... Saliba segue os passos do astro marroquino na Copa do Mundo

William Saliba, zagueiro da seleção francesa, seguiu os passos do astro marroquino na Copa do Mundo, após sua triste substituição na partida contra a Espanha.

A seleção da Espanha enfrentou a França nesta terça-feira, no estádio de Dallas, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Aos 30 minutos de jogo, Saliba deixou o estádio de Dallas chorando, após sofrer uma lesão muscular que o impediu de continuar a partida.

De acordo com o perfil de estatísticas “Mstership”, essa foi a segunda substituição mais rápida na história das partidas das semifinais da Copa do Mundo devido a lesão.

A substituição mais rápida foi a do marroquino Romain Saïss, que se lesionou apenas 20 minutos após o início da partida contra a mesma seleção da França, nas semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Catar.