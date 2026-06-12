Em meio a uma onda crescente de rumores sobre a saúde de Mohamed Salah e seu futuro no Liverpool, seu agente, Rami Abbas, divulgou uma mensagem sucinta e contundente, pondo fim a todas as especulações que circulavam na mídia local e internacional.

O capitão da seleção egípcia havia publicado um vídeo em suas redes sociais anunciando sua saída dos Reds ao final da atual temporada 2025-2026, após nove temporadas vestindo a camisa do time inglês.

Abbas escreveu, em um tuíte em sua conta oficial no site “X”: “Mohamed está muito bem, e nem ele nem eu gostamos de discutir planos futuros delicados com pessoas que não têm nada a ver com isso; ambos levamos muito a sério a privacidade dessas questões”.

Ele acrescentou: “Sim, as pessoas podem perguntar e receberão uma resposta educada e padrão, mas é só isso”, indicando que o jogador e sua equipe se comprometem a não revelar detalhes sobre a próxima etapa, ressaltando que quaisquer respostas vindas deles costumam ser educadas e padrão, sem entrar em detalhes.

Essa declaração surge em um momento em que a mídia local e internacional especula sobre o futuro do jogador da seleção egípcia, que vem apresentando um desempenho excepcional com seu clube, o Liverpool, em meio ao interesse de possíveis grandes clubes europeus.

Salah é conhecido por preferir lidar com questões profissionais com discrição, concentrando-se em seu desempenho dentro de campo, longe do alvoroço da mídia.