Uma medida "incomum"... Flick anuncia a escalação do Barcelona para o confronto contra o Real Madrid

O Barcelona viaja para Madri com todas as suas forças voltadas para a “noite decisiva” contra o Atlético de Madri, depois que o técnico alemão Hansi Flick anunciou a lista de convocados para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões no Estádio Metropolitano, em uma partida em que a vitória é imprescindível para compensar a derrota no jogo de ida no Estádio Camp Nou (0 a 2).

A equipe catalã chega ao confronto em meio a circunstâncias físicas complexas, já que a lista inclui vários jogadores que retornaram recentemente de lesões ou ainda buscam atingir a plena forma física, num momento em que Flick fez questão de destacar a coesão dentro do vestiário antes de uma das partidas mais importantes da temporada.

A lista contou com a presença de Frenkie de Jong, que voltou a jogar nos minutos finais do clássico de Barcelona, ao lado de Gerard Martín, que saiu mais cedo da partida contra o Espanyol.

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A lista também incluiu nomes como Eric Garcia, Pedri, Koundé e Balde, após terem superado lesões recentes e tentarem recuperar o melhor nível físico.

Por outro lado, a situação de Marc Bernal permanece indefinida até o último momento, já que a comissão técnica o incluiu na lista com a indicação de que está “suspenso” enquanto se aguarda o atestado médico final, após sua ausência nas últimas partidas.

Do lado positivo, o Barcelona conta com a boa forma de Lamine Yamal e Fermin López, além do retorno de Gavi e De Jong, mantendo a convocação de vários jogadores da equipe reserva: Koushen, Curtis, Xavi Espart e Tomi.

Ausências importantes: Flick não poderá contar com Pau Kubarsi, suspenso por uma partida após ter sido expulso no jogo de ida, e também com Rafeinha, que ainda não se recuperou da lesão sofrida durante a última pausa para jogos internacionais.

Andreas Christensen e Geoffrey Torents também continuam fora.

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Em uma medida organizacional diferente do habitual, Flick decidiu viajar para Madri mais cedo para realizar o último treino no estádio “Metropolitano” hoje, segunda-feira, às 16h00 GMT, precedido por uma coletiva de imprensa com o técnico e Lamine Yamal às 15h15.

O Barcelona se sente moralmente fortalecido pela vitória no clássico da cidade contra o Espanyol e pela atmosfera de harmonia que se seguiu entre jogadores e torcedores, em meio a um clima crescente de otimismo quanto à possibilidade de recuperação, depois que gritos de “Sim, nós conseguimos!” ecoaram como um grito de esperança antes do confronto em Madri.

Lista completa:

Goleiros: Juan García, Cezni, Kush

Defensores: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric, Cortés, Xavi Espart

Meio-campistas: Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo, De Jong, Bernal (aguardando liberação médica), Tomi

Atacantes: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rooney

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