Uma marca histórica... Kokorela desafia a todos caso consiga derrotar Messi e seus companheiros!

O espanhol Marc Cocorella, lateral da seleção espanhola, revelou uma surpresa de grande impacto, poucas horas antes do tão aguardado confronto contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que está pensando em comemorar essa conquista de uma forma excepcional caso consiga “La Roja” conquistar o título às custas de Lionel Messi e seus companheiros.

A seleção espanhola tem um confronto acirrado marcado com a Argentina, na noite de domingo, na final da Copa do Mundo, em uma partida que reúne o campeão europeu e o campeão mundial, em meio a grande expectativa da torcida e da mídia para saber quem será o campeão desta edição.

Em declarações ao programa espanhol “Partidazo Cope”, Cocorela disse: “Já estou pensando em fazer uma tatuagem se ganharmos a Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina”.

O lateral da Espanha explicou que a tatuagem não será da taça nem do emblema da seleção, mas sim do rosto do técnico Luis de la Fuente, em reconhecimento ao importante papel que ele desempenhou ao liderar essa geração até a final da Copa do Mundo.

Ele acrescentou: “A tatuagem será o rosto de Luis de la Fuente; por tudo o que ele fez por nós, será algo simplesmente maravilhoso”.

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Sobre o local onde fará a tatuagem, Cocorella disse, sorrindo: “Ainda não sei onde vou tatuá-la, talvez no bíceps.”

A seleção da Espanha vive um momento de grande confiança antes da final, após eliminar a França na semifinal, enquanto a Argentina se classificou após vencer a Inglaterra. O título mundial está a apenas 90 minutos de uma das duas seleções, em um confronto que pode escrever um novo capítulo na história do futebol.