O nevoeiro intenso em Paris provocou o atraso do voo fretado que deveria levar a delegação do Barcelona à capital francesa, na manhã de segunda-feira, em preparação para o confronto com o Paris Saint-Germain na terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal catalão "Sport" informou que o voo, que tinha decolagem prevista do aeroporto de El Prat, em Barcelona, às 10h30, foi atrasado por causa das condições climáticas, em meio a transtornos que afetaram também os voos com destino a Paris.

O Barcelona planejava chegar à capital francesa por volta do meio-dia, o que permitiria aos jogadores almoçar e ter um período de descanso antes do treino noturno, marcado para as 18h30.

Hansi Flick, técnico do Barcelona, e Pedri, jogador da equipe, devem conceder entrevista coletiva às 17h45, antes do início das atividades.

A delegação do Barcelona aguarda a autorização necessária para a decolagem do avião, com a esperança de que o atraso não se prolongue muito, para que o time consiga cumprir seu programa de preparação para o aguardado duelo contra o Paris Saint-Germain sem mais transtornos.

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Esse atraso ocorre depois de o Barcelona ter enfrentado recentemente dificuldades na viagem de volta de Sevilha, após o duelo com o Real Betis, por causa das más condições climáticas, renovando os problemas de deslocamento da equipe catalã antes de um de seus compromissos europeus mais importantes.