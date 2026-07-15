Uma maldição eterna... Os campeões do mundo sempre derrotam a Inglaterra

A seleção inglesa continuou a enfrentar dificuldades nas fases eliminatórias contra os campeões da Copa do Mundo, ao perder para a Argentina por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede francesa “stats foot”, a Inglaterra perdeu os últimos nove confrontos consecutivos que disputou nas fases eliminatórias da Copa do Mundo contra seleções que já haviam conquistado o título, dando continuidade à sua má fase diante dos campeões mundiais em grandes competições.

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A rede acrescentou que a eliminação da seleção dos “Três Leões”, comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel, significa a continuidade de um fato histórico, já que nenhuma seleção jamais conquistou a Copa do Mundo sob o comando de um técnico estrangeiro.

A Inglaterra havia marcado o primeiro gol, aos 55 minutos, com Anthony Gordon, e a seleção dos Três Leões recuou para sua área, defendendo a vantagem diante de uma enxurrada de ataques argentinos, antes que Enzo Fernández conseguisse empatar aos 85 minutos, com um chute forte, aproveitando um passe de Lionel Messi.

Enquanto a partida caminhava para a prorrogação, Lautaro Martínez marcou o gol da vitória para a Argentina aos 90+2 minutos, com uma cabeçada após um cruzamento também de Messi, garantindo aos “dançarinos do tango” a vaga na final em um cenário dramático.

Com essa vitória, a seleção argentina dá continuidade à sua campanha de defesa do título mundial e enfrentará a Espanha na final do torneio no próximo domingo, depois que a “La Roja” derrotou a França por 2 a 0 na outra semifinal, ontem, terça-feira.



