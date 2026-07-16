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Uma magia sem fim... Messi arrasa com os ingleses e quebra recordes que resistiram por 60 anos

L. Messi
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
England
EUA

O maior mago da Argentina faz história

Lionel Messi continuou a fazer história com a camisa da seleção argentina, depois de liderar o “Tango” à vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra e à classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida em que apresentou uma de suas melhores atuações no torneio.

De acordo com a rede “Opta”, especializada em estatísticas do futebol, Messi conseguiu realizar nove dribles bem-sucedidos e dar duas assistências contra a Inglaterra, tornando-se o primeiro jogador, desde o início do registro de estatísticas em 1966, a alcançar essa marca em uma única partida nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

E a conquista do capitão da Argentina não parou por aí: ele elevou seu total para 12 assistências na história de suas participações na Copa do Mundo, sendo 10 delas nas fases eliminatórias — um número sem precedentes nos registros do torneio.

A Opta confirmou que nenhum outro jogador, desde 1966, deu mais de 8 assistências em uma edição da Copa do Mundo, o que faz com que Messi assuma sozinho uma nova liderança histórica que reflete sua enorme influência em partidas decisivas.

Leia também... Messi explode: “Ninguém nos poupou... e que fiquem bravos quem quiserem!”

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Além disso, Messi igualou seu melhor recorde pessoal em número de dribles bem-sucedidos em uma única partida da Copa do Mundo, ao registrar 9 dribles contra a Inglaterra aos 39 anos — o mesmo número que alcançou contra a Islândia na Copa do Mundo de 2018, quando tinha 30 anos, e contra a Alemanha na edição de 2010, quando tinha 23.

Esses números excepcionais confirmam que Messi ainda mantém seu charme, sua habilidade de drible e sua capacidade de fazer a diferença, apesar de estar se aproximando dos 40 anos, o que levou muitos a descreverem sua atuação contra a Inglaterra como uma “exibição lendária”, provando que sua genialidade não conhece limites de idade.

Com esse brilho, o capitão da Argentina segue para a final contra a Espanha com novos recordes históricos em seu currículo, dando mais um passo para escrever um novo capítulo em sua excepcional trajetória na Copa do Mundo.

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