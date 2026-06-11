A diretoria do Al-Ahli saudita conseguiu dar os últimos retoques nas primeiras contratações da janela de transferências de verão, a pedido do alemão Matthias Jaissle.

Jaissle já havia solicitado à diretoria que reforçasse o elenco com várias contratações em todas as posições, especialmente na defesa, com o objetivo de construir um time novo e imbatível.

De acordo com o que afirmou Walid Saeed, jornalista próximo à diretoria do Al-Ahli, o zagueiro gambiano Aboubakar Sidi será a primeira contratação do verão, após um acordo oficial com seu clube, o Tromsø, da Noruega.

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Ele confirmou que o jogador deve passar por exames médicos na próxima semana, antes da conclusão dos trâmites para a assinatura oficial e do anúncio da contratação.

A contratação do Al-Ahli com o jogador de 18 anos se deve ao seu grande potencial e à sua capacidade de atuar em mais de uma posição, especialmente como zagueiro central e lateral-esquerdo.

Reportagens da imprensa indicam que o Al-Ahly pagará ao clube norueguês cerca de 7 milhões de euros para concluir a negociação.