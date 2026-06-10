Uma joia africana nos preparativos do Barcelona para a nova temporada

De acordo com uma reportagem da imprensa catalã, um dos jovens jogadores africanos mais promissores deve iniciar a pré-temporada com o Barcelona.

Trata-se do jovem astro malinês Ibrahim Diara, que fará parte do elenco do técnico Hans Flick a partir do dia 13 de julho, na Cidade Esportiva do Barcelona, de acordo com o jornal “Sport”.

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Após uma temporada muito marcada por lesões, Diara busca aproveitar a oportunidade que perdeu no verão passado e aspira a se provar no time principal sob o comando do técnico alemão.

Diara é considerado um dos talentos promissores da academia La Masia. Ele é de nacionalidade malinesa, tem 19 anos e joga na posição de ponta-direita.

O Barcelona iniciará os preparativos para a nova temporada no dia 13 de julho, com exames médicos e testes físicos na Cidade Esportiva do clube, e a equipe seguirá para um campo de treinamento na Inglaterra, no centro de St. George’s Park, de 27 de julho a 3 de agosto.

Está previsto que o time catalão dispute jogos amistosos durante esse período, incluindo um confronto contra o Birmingham City no estádio de St. Andrew’s, no dia 31 de julho.