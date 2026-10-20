Não é apenas uma partida da Liga dos Campeões, é um confronto entre a fábrica e seu produto; nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, o clube alemão Leipzig ficará cara a cara com dois de seus investimentos mais bem-sucedidos: Ibrahima Konaté e Yan Diomande, que agora vestem a camisa do Real Madrid. É a história de duas gerações de uma mesma academia, que começou com 40 milhões e terminou com uma explosão de preço que chegou a 125 milhões de euros em apenas 12 meses.

Konaté e Diomande nunca se encontraram na Alemanha, mas compartilham o mesmo passaporte futebolístico: a academia do Leipzig, a fábrica de talentos que se tornou sua marca registrada desde sua fundação em 2009.

Konaté chegou ao Leipzig em 2017, vindo do francês Sochaux, aos 18 anos. O clube recém-promovido à Liga dos Campeões apostou nele, que em 4 temporadas se tornou um dos melhores zagueiros da Europa, antes de o Liverpool pagar 40 milhões de euros para contratá-lo em 2021, depois de ele ter chegado à Alemanha de graça.

E oito anos após a transferência de Konaté, o Leipzig encontrou sua nova joia. O ponta marfinense Yan Diomande chegou em 2025, vindo do Leganés por apenas 20 milhões de euros, e precisou de apenas uma temporada para explodir: 13 gols e 9 assistências em 36 partidas, números que levaram o Real Madrid a pagar 125 milhões de euros no último verão, tornando-se a venda mais cara da história do clube alemão.

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Uma transferência excepcional sob todos os aspectos, na qual o Leipzig multiplicou seu investimento inicial por mais de seis vezes em apenas 12 meses. Já para o Real Madrid, o investimento começou a dar frutos rapidamente, como ficou evidente no domingo diante do Sevilla, quando marcou um gol e demonstrou velocidade, habilidades de drible e muita personalidade.

Leipzig: a fábrica de milhões da Europa

As histórias de Konaté e Diomande não são exceção, mas sim uma política esportiva que transformou o Leipzig na maior fonte de talentos da Europa, segundo o "Mundo Deportivo".

A lista é longa e assustadora: Josko Gvardiol ao Manchester City por 90 milhões de euros, Benjamin Sesko ao Manchester United por 76,5 milhões, Dominik Szoboszlai ao Liverpool por 70 milhões, Dani Olmo ao Barcelona por 60 milhões e Christopher Nkunku ao Chelsea por aproximadamente o mesmo valor.

Essa filosofia foi explicada por Marcel Schäfer, diretor esportivo do clube, em entrevista à Sky Sports em setembro de 2025: "Nós focamos bastante nos jogadores jovens e damos enorme atenção ao desenvolvimento deles. O período no Leipzig não deve ser o último".

E esclareceu que o clube se apresenta como uma etapa de transição para o jovem jogador antes de se juntar aos gigantes da Europa, oferecendo-lhe tempo de jogo e um ambiente altamente competitivo, longe da pressão por resultados imediatos nos grandes clubes.

O preço do sucesso: um paradoxo doloroso

Esse modelo obriga o Leipzig a enfrentar um paradoxo doloroso: desenvolver jogadores capazes de conquistar grandes títulos e depois abrir mão deles quando chegam ao topo.

Isso foi admitido por Oliver Mintzlaff, ex-diretor executivo do clube e atual presidente de projetos da Red Bull, empresa dona de 99% do clube, em entrevista ao jornal alemão "Welt" em dezembro de 2025, quando foi questionado especificamente sobre Diomande.

Mintzlaff disse: "Também seremos obrigados a deixar alguns jogadores partirem no futuro, o clube precisa gerar receita por meio das transferências de jogadores".

E, embora tenha afirmado na ocasião que seria melhor para Diomande permanecer por mais tempo na Alemanha, reconheceu que uma oferta excepcional, bem acima de seu valor de mercado, obrigaria o clube a reconsiderar. Poucos meses depois, chegou a oferta: 125 milhões de euros do Real Madrid.

Na quarta-feira, o Leipzig pagará novamente o preço de seu sucesso, ao ver dois de seus melhores formados, Konaté e Diomande, jogando contra ele com a camisa do Real Madrid no reduto do Bernabéu.



