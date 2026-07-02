Uma ironia difícil de acreditar... Um minuto acaba com os sonhos do trio africano na Copa do Mundo

O minuto 86 criou uma ironia excepcional que ficará gravada na memória das seleções africanas, depois de se transformar em um pesadelo recorrente que acabou com os sonhos de três seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, praticamente da mesma maneira.

Em uma cena difícil de acreditar, as três últimas seleções africanas que foram eliminadas do torneio sofreram um gol fatal aos 86 minutos, gol esse que mudou seu destino e as tirou da competição, segundo o “Stats Foot”.

Tudo começou com a seleção da Costa do Marfim, que resistiu à Noruega até os 86 minutos, antes que Erling Haaland aparecesse e balançasse as redes, dando à sua seleção um gol decisivo (2 a 1) que acabou com as esperanças dos “Elefantes” de continuar na competição.

O cenário se repetiu de forma quase idêntica com a seleção da República Democrática do Congo, que lutava contra a Inglaterra, até que Harry Kane marcou o gol da vitória aos 86 minutos, levando os “Três Leões” a uma vitória que virou o jogo (2 a 1) e eliminou a seleção africana da competição.

Não demorou muito para que o Senegal vivesse o mesmo destino, depois que Romelu Lukaku, também aos 86 minutos, conseguiu marcar o gol de redução da diferença para a Bélgica, abrindo caminho para a virada por 3 a 2 em um dos finais mais cruéis do torneio.

O mais curioso é que as três seleções africanas sofreram gols nesse minuto, marcados por três atacantes, todos vestindo a camisa número 9.

Já a África do Sul, que foi a quarta seleção africana a ser eliminada nas oitavas de final, escapou da “maldição dos 86 minutos”, mas não escapou da crueldade do tempo de acréscimo, ao sofrer um gol fatal no segundo minuto do tempo de acréscimo contra o Canadá, sendo eliminada com uma dolorosa derrota por 0 a 1.

A hemorragia africana

Além da maldição dos 86 minutos, a queda das seleções africanas na Copa do Mundo de 2026 continua, depois que os representantes do continente africano alcançaram um feito notável na fase de grupos.

Nove das dez seleções africanas que participaram da edição atual se classificaram para a segunda fase do torneio, sendo a seleção tunisiana a única exceção.

No entanto, após quatro dias desta fase, o número de seleções africanas na competição reduziu-se para cinco, das quais apenas uma garantiu sua classificação para as oitavas de final: a seleção do Marrocos.

O continente africano deposita suas esperanças no quarteto formado por Argélia (contra a Suíça), Egito (contra a Austrália), Cabo Verde (contra a Argentina) e Gana (contra a Colômbia). Confira os horários dos quatro jogos.