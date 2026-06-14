"Uma injustiça grave para a samba"... Avaliação negativa da arbitragem na partida entre Marrocos e Brasil

O árbitro esloveno Slavko Vinčić foi alvo de críticas severas após apitar a partida entre Marrocos e Brasil na Copa do Mundo de 2026, depois que o site espanhol “Archivo Var”, especializado em arbitragem, lhe atribuiu uma nota baixa de apenas 3 em 10, considerando que a seleção brasileira sofreu grande injustiça.

O site afirmou que Vinčić não conseguiu estar à altura da partida, apontando que ele cometeu vários erros de julgamento que geraram polêmica e descontentamento entre os jogadores das duas seleções, em um confronto que terminou empatado entre os Leões do Atlas e a Seleção.

O relatório considerou que o erro mais grave do árbitro foi não mostrar o cartão vermelho direto a Achraf Hakimi durante o primeiro tempo, após uma entrada violenta em Vinícius Júnior, já que o site considerou que o lateral marroquino cravou os pitões da chuteira na parte interna do tornozelo do jogador brasileiro, em uma jogada que exigia expulsão imediata.

A polêmica aumentou depois que Vintić nem sequer marcou a falta, e o árbitro de vídeo também não interveio para revisá-la, o que o relatório descreveu como uma prova do declínio no nível da arbitragem do esloveno nos últimos tempos.

O “Archivo Far” acrescentou que Vintič está tentando arbitrar as partidas de forma a permitir que o jogo continue o máximo possível, mas, por outro lado, é tolerante com muitas faltas que merecem cartões amarelos evidentes, o que cria uma falta de coerência em suas decisões.

Por outro lado, o relatório mencionou o protesto da seleção marroquina contra a não expulsão do brasileiro Bruno Guimarães em uma jogada, mas confirmou que a falta não justificava o cartão vermelho, explicando que o contato ocorreu na parte superior do pé e não preenchia os critérios para expulsão direta.

O site concluiu sua avaliação afirmando que o árbitro esloveno deixou mais pontos de interrogação do que aspectos positivos na partida, tornando-se um dos principais temas de polêmica arbitral na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

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