Uma imagem excepcional... Será que a bandeira saudita recebeu um tratamento especial diante da Uruguai?

As redes sociais ficaram em polvorosa devido a uma foto excepcional antes da partida entre a Arábia Saudita e o Uruguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita empatou com a uruguaia por 1 a 1, durante a partida que as colocou frente a frente na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos.

Os usuários das redes sociais compartilharam uma foto que parecia diferente das partidas anteriores, durante o momento em que os jogadores das duas seleções se levantaram para saudar a bandeira antes do início da partida, quando as bandeiras dos dois países pareciam estar suspensas no ar.

Os usuários das redes sociais afirmaram que isso não havia ocorrido em partidas anteriores, devido à particularidade da bandeira saudita, que ostenta o lema da união “Não há deus além de Deus, e Maomé é o Seu Mensageiro”, o que exigiu que ela fosse erguida acima do solo.

Ao investigar o fato, não foi emitida nenhuma declaração oficial pelas autoridades organizadoras sobre o tratamento especial dado à bandeira saudita devido à sua particularidade, embora a imagem seja de fato diferente das partidas anteriores.

Vale lembrar que o empate entre a Arábia Saudita e o Uruguai levou o Grupo H de volta à estaca zero, com cada seleção somando apenas um ponto, após o empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde.