A saída de Pedro Fernández Sarmiento, conhecido como "Dro", rumo ao Paris Saint-Germain não foi apenas a perda de um jovem talento nos planos do Barcelona, mas se tornou um dos momentos mais dolorosos para Hansi Flick desde que assumiu o comando do time catalão no verão de 2024, após a partida do jogador que contava com a confiança do treinador alemão, em uma decisão que este último considerou uma traição à sua confiança.

Segundo relatou uma reportagem do jornal espanhol "As", os círculos próximos ao clube contam que Flick pediu a Dro que juntasse seus pertences e deixasse o vestiário depois que o jogador o informou de sua decisão de se transferir para o Paris Saint-Germain.

Embora os detalhes dessa versão não pareçam confirmados de forma independente, eles refletem o tamanho do choque que a decisão causou dentro do Barcelona, após ter ocorrido de forma surpreendente, e apenas poucos meses depois de o jogador ter aparecido com o time principal.

Flick via em Dro algo excepcional, apesar de sua estrutura física franzina, pois chamou sua atenção a capacidade de girar sob pressão, a facilidade no trato com a bola e a tomada de decisões dentro de campo.

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Por esse motivo, o treinador alemão o levou na turnê asiática do time, e foi lá que o jovem jogador começou a chamar a atenção, após marcar um gol contra o Vissel Kobe, em uma apresentação que deixou uma impressão positiva na comissão técnica.

Em 28 de setembro, Dro deu mais um passo em sua trajetória, ao estrear com o time principal do Barcelona diante da Real Sociedad, tornando-se o nono jogador formado na academia "La Masia" a ter a oportunidade de aparecer sob o comando de Flick.

O jogador tinha 17 anos naquele momento, em meio a expectativas de que fosse um dos nomes promissores do futuro do clube, após ter ingressado na academia em 2022, vindo do Val Miñor, ao lado de Pedro Vior.

O plano do Barcelona esbarrou no desejo do jogador

O Barcelona, de acordo com a reportagem, se preparava para estender o contrato de Dro até o ano de 2031, aproveitando-se do fato de ele completar 18 anos em 12 de janeiro de 2026.

Mas as coisas tomaram um rumo diferente com a entrada de outros clubes na linha das negociações, com destaque para o Borussia Dortmund, antes de o Paris Saint-Germain se movimentar com força para fechar o negócio, sob o comando de seu treinador Luis Enrique.

A decisão, segundo a mesma versão, não estava ligada apenas aos aspectos financeiros; Dro levou em consideração a grande concorrência pelas posições em que prefere jogar dentro do Barcelona, diante da presença de Pedri, Dani Olmo, Fermín López e Gavi. E com a dificuldade de garantir espaço suficiente para participar, pareceu que o jovem jogador preferiu buscar outro caminho que lhe desse maiores oportunidades de desenvolvimento.

A história terminou com sua transferência para o Paris Saint-Germain por oito milhões de euros, embora o valor da cláusula de rescisão em seu contrato permitisse sua saída por apenas seis milhões. A reportagem aponta que o aumento do valor do negócio ocorreu no âmbito de um entendimento entre Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube francês, e Joan Laporta, presidente do Barcelona, com o objetivo de demonstrar boa vontade e ajudar a melhorar as relações entre os dois clubes.

Do choque da partida a um novo teste em Paris

O início de Dro com o time francês não foi fácil; ele enfrentou dificuldades para se adaptar ao ritmo do Campeonato Francês, e sua participação na Liga dos Campeões na última temporada se limitou a poucos minutos diante do Monaco no playoff de classificação às fases eliminatórias.

Mas o jogador começou a se apresentar melhor nesta temporada, após uma arrancada notável na Liga dos Campeões diante do Slovan, e depois uma boa atuação no confronto contra o Estrasburgo, dando ao seu clube sinais positivos sobre sua capacidade de se desenvolver e conquistar um espaço maior dentro do time.

Ainda assim, sua transferência não ficou isenta de polêmica dentro do Paris Saint-Germain; o jornal "L'Équipe" publicou uma reportagem na qual apontou que alguns funcionários e jogadores das equipes de categorias de base do clube consideram que a contratação de jovens talentos de fora da academia pode afetar as chances dos jogadores revelação do clube de se desenvolverem e de conseguirem minutos de jogo suficientes.

A história de Dro ultrapassa os limites da transferência de um jovem jogador entre dois grandes clubes, levantando perguntas sobre as oportunidades dos talentos em ascensão, a dificuldade de garantir um lugar em times repletos de estrelas, e a capacidade dos clubes de reterem os melhores elementos de suas academias.

Quanto a Flick, a saída do jogador ainda representa uma decepção pessoal, após ter lhe dado sua confiança e aberto as portas do time principal. E agora, o treinador alemão se vê diante de um novo confronto com Dro vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, em um jogo que traz de volta à tona a história de uma partida cujo final não foi como o Barcelona queria.