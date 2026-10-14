Lamine Yamal, estrela do Barcelona, respondeu às declarações de Mario Lemina, meio-campista do Galatasaray, depois de o jovem talento catalão roubar a cena no confronto entre as duas equipes pela Liga dos Campeões, antes de enviar uma nova mensagem irônica ao seu adversário pelas redes sociais.

Yamal publicou uma foto sua no Instagram segurando o troféu de melhor jogador da partida, com a legenda: "Ele me conhece agora?", numa clara referência às declarações anteriores do jogador gabonês, que geraram grande polêmica antes do duelo europeu.

Declarações antigas esquentam o confronto





A história remonta a agosto de 2025, quando Lemina foi questionado sobre Lamine Yamal e respondeu com uma frase que surpreendeu a torcida do Barcelona: "Quem é Lamine Yamal? Não o conheço, eu conheço Leroy Sané".

Essas declarações voltaram à tona antes da partida entre Barcelona e Galatasaray, depois de serem amplamente repercutidas pela imprensa e pelos torcedores do clube catalão, em meio à expectativa sobre o que o jovem ponta espanhol poderia apresentar dentro de campo.

3 minutos que mudaram o cenário

A resposta de Yamal veio na prática durante a partida, que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 1, na noite de terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O astro espanhol mostrou momentos de grande inspiração técnica e deu duas assistências em apenas 3 minutos no início do segundo tempo, contribuindo para a importante vitória da equipe catalã no estádio do adversário turco e dando à torcida do Barcelona o que foi considerado a resposta perfeita às declarações de Lemina.

A partida também teve momentos de tensão entre os jogadores, já que seu início foi marcado por um atrito entre Yamal e Lemina, que evoluiu para uma leve discussão, antes de o árbitro intervir para conter a situação.

Ironia direta

Yamal não se contentou com o que fez dentro de campo e, após o confronto, voltou a enviar sua mensagem irônica pelo Instagram, aproveitando a foto da premiação de melhor jogador da partida para trazer as declarações de Lemina de volta à tona sob outra perspectiva.

Assim, as antigas palavras do jogador do Galatasaray se transformaram em alvo de ironia após o jogo, enquanto Yamal seguiu confirmando seu valor técnico no Barcelona, depois de ter papel destacado na ampla vitória europeia, que deu ao seu time um forte impulso em sua caminhada na competição.







