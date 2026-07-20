Uma estatística chocante sobre Messi na final da Copa do Mundo: isso só aconteceu duas vezes em 31 partidas

Uma estatística chocante revelou a magnitude do domínio absoluto da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, disputada ontem, domingo; Lionel Messi, capitão da seleção argentina, não conseguiu tocar na bola nem uma única vez dentro da área da Espanha durante toda a partida, que terminou com a vitória do “Matador” por 1 a 0 na prorrogação, em uma prova irrefutável do desempenho puramente defensivo que a Argentina foi obrigada a adotar diante da pressão sufocante da Espanha.

De acordo com a empresa de estatísticas esportivas “Opta”, esta é apenas a segunda vez que isso acontece com Messi em 31 partidas que disputou em finais da Copa do Mundo ao longo de sua carreira; a primeira vez foi na semifinal da Copa do Mundo de 2014 contra a Holanda, na qual nenhuma das equipes conseguiu romper a defesa adversária, antes de a Argentina se classificar nos pênaltis (0 a 0, 4 a 2 nos pênaltis).

Essa estatística é mais uma prova do domínio absoluto da Espanha na final da Copa do Mundo, já que os jogadores da Argentina permaneceram em posição puramente defensiva durante toda a partida e não conseguiram criar nenhum perigo real ao gol da “La Roja”, enquanto a seleção espanhola dominou o jogo e impôs seu ritmo aos “albicelestes”.

Messi, de 39 anos, não conseguiu deixar nenhuma marca ofensiva na partida, já que não conseguiu chegar à área da Espanha nem uma única vez — um cenário raro para o astro argentino, acostumado a fazer a diferença em grandes partidas ao longo de sua carreira repleta de conquistas.