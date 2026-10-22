Uma delas é surpreendente: lesão de Kvaratskhelia coloca Luis Enrique diante de 3 caminhos

O Paris Saint-Germain enfrenta o desafio de suprir a ausência de seu ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia, após a confirmação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que o manterá fora dos gramados por longos meses, o que obriga o técnico Luis Enrique a buscar alternativas para compensar sua falta.

O anúncio da lesão veio um dia após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 4 a 2 pela Liga dos Campeões da Europa, levantando questionamentos sobre o jogador que substituirá o ponta georgiano no próximo período.

Joedts, Akliouche e Doué entre as opções

O primeiro caminho é recorrer aos substitutos de Kvaratskhelia em sua posição. Luis Enrique conta com um substituto natural, o belga Mika Joedts, que ainda está em fase de adaptação, mas já demonstrou alguns sinais positivos.

Maghnes Akliouche também representa outra opção, graças às suas habilidades técnicas e versatilidade de posições, já que pode atuar pelas pontas e no meio-campo. O mesmo se aplica a Désiré Doué, que pode ocupar mais de uma posição ofensiva.

Nuno Mendes: uma opção surpreendente em pauta

O segundo caminho seria Enrique mudar a posição de um dos jogadores para aproveitá-lo na função de Kvaratskhelia. De acordo com o que foi divulgado pelo site "Foot Mercato", citando os jornais "L'Équipe" e "Le Parisien", o Paris Saint-Germain estuda a possibilidade de escalar o português Nuno Mendes em uma posição mais avançada, aproveitando suas capacidades ofensivas.

Mas essa opção ainda não passa de uma possibilidade, diante da continuidade da ausência do jogador por conta da lesão por mais algumas semanas, além de que adiantá-lo à posição de ponta exigiria uma reorganização da linha defensiva.

Entre as alternativas possíveis no setor defensivo estão Lucas Hernández e Lucas Beraldo, ao lado de Warren Zaïre-Emery, que atua melhor na posição de lateral direito do que pelo lado esquerdo.

Mayulu e Ndjantou têm a confiança do clube

O Paris Saint-Germain afirmou ao jornal "Le Parisien" que Senny Mayulu e Quentin Ndjantou contam com o apreço do clube, e cada um deles terá um papel no processo de rodízio no qual Luis Enrique se apoiará no próximo período.

O clube também não descarta a contratação de um ponta esquerdo durante a janela de transferências de inverno, para compensar a longa ausência de Kvaratskhelia, sendo esse o terceiro caminho diante de Enrique.