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Uma decisão há muito aguardada: a CAF dá um passo histórico nas competições africanas

Egito
Marrocos
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Tunísia
Líbia
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O que é?

Em um passo histórico para as competições de clubes africanas, a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a aplicação da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) a partir da fase de grupos da Liga dos Campeões da África e da Copa das Confederações, durante a temporada atual, em uma decisão há muito aguardada para desenvolver a arbitragem nas competições continentais.

Samson Adamu, secretário-geral interino da CAF, confirmou a adoção da tecnologia nessa etapa das duas competições, o que representa uma transformação importante na gestão das partidas africanas e reflete a orientação da entidade rumo ao uso da tecnologia moderna para reforçar a precisão das decisões arbitrais.

Espera-se que a medida contribua para reduzir os erros de arbitragem decisivos, especialmente nos lances polêmicos que podem mudar os resultados das partidas, como a marcação de pênaltis, as expulsões diretas e a confirmação da validade dos gols.

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