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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Uma corrida sem fim... Al-Saybari supera a todos na Copa do Mundo de 2026

Marrocos x Haiti
Marrocos
Haiti
Copa do Mundo
I. Saibari
Marrocos
Haiti
EUA

Al-Sibari já marcou dois gols até agora

O jogador da seleção marroquina, Ismail Al-Sibari, lidera uma lista notável na Copa do Mundo de 2026, após seu desempenho brilhante com os “Leões do Atlas” nas duas primeiras partidas da fase de grupos, contra o Brasil (1 a 1) e a Escócia (1 a 0).

Al-Sibari assumiu a liderança na lista dos jogadores que mais realizaram arrancadas em alta velocidade durante as duas primeiras rodadas da fase de grupos.

Al-Saybari registrou 91 arrancadas, com velocidade que variou entre 20 e 25 quilômetros por hora. Ele também lidera a lista dos jogadores que mais realizaram arrancadas enquanto estavam com a posse de bola, com 45 arrancadas, de acordo com a rede de estatísticas “Opta”.

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Copa do Mundo
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI

O craque do PSV Eindhoven, da Holanda, teve um papel extremamente influente no ataque, tendo marcado os dois gols do Marrocos na Copa do Mundo até o momento.

De acordo com várias reportagens da imprensa, Al-Sibari está muito perto de se transferir para o Bayern de Munique, da Alemanha, após o término da participação dos Leões do Atlas na Copa do Mundo de 2026.


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