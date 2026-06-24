O jogador da seleção marroquina, Ismail Al-Sibari, lidera uma lista notável na Copa do Mundo de 2026, após seu desempenho brilhante com os “Leões do Atlas” nas duas primeiras partidas da fase de grupos, contra o Brasil (1 a 1) e a Escócia (1 a 0).
Al-Sibari assumiu a liderança na lista dos jogadores que mais realizaram arrancadas em alta velocidade durante as duas primeiras rodadas da fase de grupos.
Al-Saybari registrou 91 arrancadas, com velocidade que variou entre 20 e 25 quilômetros por hora. Ele também lidera a lista dos jogadores que mais realizaram arrancadas enquanto estavam com a posse de bola, com 45 arrancadas, de acordo com a rede de estatísticas “Opta”.
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O craque do PSV Eindhoven, da Holanda, teve um papel extremamente influente no ataque, tendo marcado os dois gols do Marrocos na Copa do Mundo até o momento.
De acordo com várias reportagens da imprensa, Al-Sibari está muito perto de se transferir para o Bayern de Munique, da Alemanha, após o término da participação dos Leões do Atlas na Copa do Mundo de 2026.